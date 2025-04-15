Почти каждый пятый четвероклассник в Украине испытывает трудности с чтением

Практически каждый пятый четвероклассник испытывает серьезные трудности с пониманием прочитанного, определением темы текста либо поиском очевидно представленной информации. Так, 17,7% выпускников начальной школы не преодолели базовый порог сформированности читательской компетентности.

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Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), ссылаясь на результаты отчета "Обучение в кризисных условиях: читательская, математическая и естественнонаучная компетентности выпускников начальной школы". В тексте отмечается, что ухудшение умений в чтении наблюдается не в первый раз.

В частности, в 2018 году высокого уровня достигали 17,5% выпускников начальной школы, в 2021 году – 14,9%, а в 2024 –13,5%.

В то же время, доля самых слабых учеников, напротив, растет с 13,2% в 2018 году до 17,9% в 2021 году и 17,7% в 2024 году.

УЦОКО указал, что на ухудшение результатов по чтению повлияли пандемия и полномасштабная война. В частности, когда дети учились дистанционно, они могли потерять интерес к чтению, поддерживаемому учителями во время офлайн-уроков.

Согласно отчету, девочки имеют более высокий уровень сформированности читательской компетентности по сравнению с мальчиками. Несмотря на это, у девочек снижается успеваемость в чтении, что уменьшает разрыв в баллах с ребятами и общий уровень читательских умений обеих групп снизился.

Чаще снижение успеваемости наблюдается в заданиях, предусматривающих анализ, оценивание, интеграцию и интерпретацию информации.

Лишь каждый седьмой выпускник начальной школы (13,5%) перед переходом на следующий уровень образования способен эффективно работать с текстами разных типов, актуализируя целесообразные для выполнения той или иной задачи читательские процессы.

Средние баллы по чтению, полученные четвероклассниками в городах, выше средних баллов учеников из сел и поселков. В 2018 и 2021 годах городские школьники опережали сельских почти на 13 баллов. В 2024 году этот разрыв сократился до 10 баллов. В то же время результаты выпускников начальной школы в селах улучшились по сравнению с 2021 годом. Средние показатели учеников из городов показывают тенденцию к снижению с 205,5 баллов в 2018 году до 201,8 баллов в 2024-м.

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