Почти 300 учеников в Житомирской области получили минимальное количество баллов на НМТ по математике: в чем причина

В 2024 году 292 участника Национального мультипредметного теста в Житомирской области не преодолели порог и получили минимальные баллы по математике. Всего в экзамене приняло участие почти 11 тысяч абитуриентов в этом регионе.

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Об этом Суспільному рассказала заместитель руководителя Винницкого регионального центра оценивания качества образования Людмила Марцева. По ее словам, причиной таких результатов стали масштабы образовательных потерь по этой дисциплине, отсутствие навыков сдачи экзаменов с 2020 года и многолетнее обучение в онлайн-режиме.

"Не преодолели порог в этом году 292 участника Житомирской области. Причин может быть несколько, о них мы говорим и на коллегиях, встречах, семинарах. Огромное значение имеет многолетнее обучение в режиме онлайн, и здесь уровень снижен. Огромное значение имеет эмоциональная нагрузка на участников НМТ. Есть проблема в том, что отсутствуют навыки сдачи экзаменов с 2020 года. Масштабы образовательных потерь по математике в Украине эквивалентны 1,5 года обучения по сравнению со странами Европы", – сказала Марцева.

Она добавила, что Житомирская область на предпоследнем месте по результатам оценивания знаний по математике.

По словам учителя математики Евгения Шахрая, уровень знаний старшеклассников по этому предмету ежегодно меняется. Он отмечает, что из-за частых воздушных тревог ученики пропускают некоторые темы, которые затем объединяют.

"Один год – хорошо все знают, другой год – ничего не знают. И я не понимаю, почему так. Один год очень классный выпуск, по ВНО, по НМТ. Следующий год что-то просели. Первый семестр стал намного короче, второй продолжили, чтобы мы учились еще полторы-две недели июня. Из-за того, что второй стал больше, часто эти тревоги, мы пропускаем уроки, а уже во втором семестре мы уже пробуем догнать", – делится Шахрай.

Прокомментировал ситуацию и преподаватель математики Евгений Орлюк. По его словам, уровень знаний абитуриентов и студентов первых курсов значительно снизился.

"Общий средний уровень наших абитуриентов и студентов первых курсов значительно уменьшился. Происходящее с уровнем подготовки наших детей это не их вина, а это и наша общая беда. Преподавать математику должен человек, который хорошо учился по своей математике, знает хорошо предмет", – сообщил Орлюк.

В то же время уже началась регистрация на прохождение сертификации учителей, что поможет оценить знания и умения педагогов.

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