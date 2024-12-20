В Украине хотят изменить условия поступления в магистратуру: что предлагает Минобразования с 2025 года

Министерство образования и науки (МОН) Украины предложило к общественному обсуждению проект Приема на обучение в магистратуру в 2025 году. Поступление будет осуществляться на основе наличия степени бакалавра или магистра.

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Сообщение появилось на официальном сайте МОН. Согласно документу, поступающим в магистратуру нужно успешно пройти экзамены.

Зачисление будет основано на результатах единого вступительного экзамена (ЕВЭ), единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и мотивационных писем. Для ЕВЭ и ЕПВИ пороговые баллы будут составлять 5 и 35 тестовых баллов соответственно.

Подать заявку можно онлайн через электронный кабинет, регистрация которого начнется 1 июля 2025 года. Конкурсный балл будет определяться на основе оценок иностранного языка, теста общей учебной компетентности и профессионального экзамена.

Поступающие могут внести в электронный кабинет несколько документов о предыдущем образовании, содержащихся в Реестре документов об образовании, для регистрации заявлений на разных основах поступления. Личные электронные кабинеты будут работать до 20 октября.

В то же время учреждения высшего образования могут устанавливать дополнительные сроки для регистрации заявлений на контрактное обучение.

Поступающие-участники Революции Достоинства, военные или имеющие инвалидность смогут поступить на основе собеседования вместо экзаменов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН предложило освободить часть студентов от обязанности отработки.

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