В Украине хотят изменить условия поступления в магистратуру: что предлагает Минобразования с 2025 года
Министерство образования и науки (МОН) Украины предложило к общественному обсуждению проект Приема на обучение в магистратуру в 2025 году. Поступление будет осуществляться на основе наличия степени бакалавра или магистра.
Сообщение появилось на официальном сайте МОН. Согласно документу, поступающим в магистратуру нужно успешно пройти экзамены.
Зачисление будет основано на результатах единого вступительного экзамена (ЕВЭ), единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и мотивационных писем. Для ЕВЭ и ЕПВИ пороговые баллы будут составлять 5 и 35 тестовых баллов соответственно.
Подать заявку можно онлайн через электронный кабинет, регистрация которого начнется 1 июля 2025 года. Конкурсный балл будет определяться на основе оценок иностранного языка, теста общей учебной компетентности и профессионального экзамена.
Поступающие могут внести в электронный кабинет несколько документов о предыдущем образовании, содержащихся в Реестре документов об образовании, для регистрации заявлений на разных основах поступления. Личные электронные кабинеты будут работать до 20 октября.
В то же время учреждения высшего образования могут устанавливать дополнительные сроки для регистрации заявлений на контрактное обучение.
Поступающие-участники Революции Достоинства, военные или имеющие инвалидность смогут поступить на основе собеседования вместо экзаменов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН предложило освободить часть студентов от обязанности отработки.
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