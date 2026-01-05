Почти 310 тысяч вечных студентов отчислили из университетов в Греции: что происходит

В Греции 308 605 студентов исключили из списков зарегистрированных соискателей образования, что сократило их количество в стране почти вдвое. Таким образом, власти положили конец многолетней практике, которая позволяла расширенное зачисление для содействия обучению в течение всей жизни и длительными перерывами в работе.

Об этом сообщает Associated Press. Студентов, которых отчислили, учились по четырехлетним программам государственных университетов до 2017 года.

По словам министра образования Софии Захараки, статус студента не является действительным для обучения в течение всей жизни ни в одном современном европейском университете. Поэтому власти хотят, чтобы молодежь имела дипломы, которые отражают усилия, навыки и страсть к учебе.

В то же время, около 35 тысяч человек подали заявки на перерегистрацию в 2025 году.

Противники реформы консервативного правительства, преимущественно из академических кругов, утверждают, что программа второго шанса не смогла решить проблему масштабных нарушений, вызванных серьезным финансовым кризисом в Греции в предыдущем десятилетии.

Согласно данным Греческого управления высшего образования за 2024 год, активная студенческая аудитория страны составляет чуть более 350 000 человек, обучающихся в 25 государственных учреждениях высшего образования.

Программы бакалавриата в государственных университетах обычно финансируются правительством. До недавнего времени в Греции работали только государственные вузы, которые предлагали дипломы, признанные государством. Но постепенно вводятся признанные частные ЗВО.

Представители Министерства образования отметили, что студенты, которые прервали обучение, не создают прямого финансового бремени для университетов, но усложняют административную работу. Поэтому планируется, что с отчислением вечных соискателей образования, улучшится академическое качество, ежедневная деятельность и критерии, которые используются для оценки греческих вузов в международных рейтингах.

