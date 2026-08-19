Почти 40% учеников не получили аттестат об окончании школы: почему в немецком Рейнланде учителя бьют тревогу

Почти 40% выпускников не получили в этом году аттестат об окончании школы в городе Рейланд (Германия). При этом сотрудники учебных заведений все чаще подвергаются угрозам или нападениям со стороны школьников и чувствуют себя брошенными властями.

Учителя рассказывают, что в школах часто встречаются насилие, торговля наркотиками и серьезные проблемы с поведением школьников. Так, девушки могут заниматься проституцией ради наркотиков и денег, а педагогов запугивают расправой, пишет издание Remix.

Около 75% учеников в городе имеют миграционное происхождение, многие из них прибыли из Сирии, Ирака или Афганистана. Учителя проводят уроки по несколько минут, так как вынуждены постоянно реагировать на драки и крики. В течение первых двух лет иностранные школьники не получают оценок, поскольку плохо говорят по-немецки.

Проблемы возникают и с родителями. Так, например, некоторые представители сирийского происхождения возражали против того, чтобы мальчика учила женщина. Одна из учительниц рассказала, что, когда попыталась вмешаться в драку между учениками, получила разбитую губу, ведь ее ударили по лицу.

Некоторых педагогов оскорбляют, угрожают им или устраивают засады после уроков, из-за чего они часто вынуждены брать больничные. В связи с этим в учебные заведения всё чаще вызывают полицию, однако местные власти, по словам учителей, не спешат реагировать на вопиющие случаи.

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