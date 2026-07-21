'Это мечта всех амбициозных родителей!' Три вещи, которые считаются нормой в британских школах, но наверняка поразят украинцев

В Великобритании считается нормой, когда в школах есть обсерватория и планетарий, а не просто кабинет физики. В этом помещении дети работают с профессиональными телескопами, наблюдая за Солнцем и звездами. Также большинство учебных заведений имеют собственные конные центры, а верховая езда становится обычной частью школьной жизни, как футбол или настольный теннис.

Видео дня

Кроме того, во многих школах есть театры с настоящей профессиональной сценой, освещением и гримерными. Обэтом рассказала украинка Майя Смирнова в Instagram. По ее словам, британцы считают, что недостаточно быть просто умным, а нужно уверенно говорить, презентовать свои идеи, убеждать людей и не бояться публики. Она подчеркивает, что именно такие навыки помогают стать руководителями, предпринимателями и политиками.

В комментариях пользователи сети отмечали, что о таком обучении мечтают большинство родителей. В то же время некоторые указывали, что подобные предметы есть не в каждой школе, однако детей действительно учат умению презентовать себя.

Главные истории дня

Напомним, что в начальной школе Великобритании продолжительность выполнения домашнего задания не превышает 2 часов в неделю, а все, что задают учителя, дети могут выполнить без помощи родителей. Кроме того, школьникам не объясняют учебный материал дома, ведь все это они усваивают в школе. Дети идут домой отдыхать, а ежедневное 10-минутное чтение или списки слов выполняют в школе.

У детей проверяют дневник чтения за неделю и выбирают новую книгу на следующую. Самое главное в образовательной политике – ежедневное чтение. Так, школьник выбирает книгу, учителя дают советы, а родители помогают записать данные о ежедневном чтении. Ученики должны зафиксировать лишь тот факт, что они читали в течение отведенного времени. Некоторые учебные заведения требуют, чтобы дети писали несколько слов из прочитанного. Такие задания обычно занимают около 2–3 минут. Есть и такие школы, где ученики остаются после уроков, выделяют время на чтение, и учитель фиксирует это в дневнике чтения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка назвала три навыка, которые дает школа в США, и вызвала дискуссию в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!