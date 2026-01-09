Родители детей не учат, домашнее задание занимает всего 2 часа в неделю: украинка рассказала интересные факты о начальной школе в Великобритании

В начальной школе Великобритании продолжительность выполнения домашнего задания не превышает 2 часа в неделю, а все, что задают учителя, дети могут выполнить без помощи родителей. Кроме того, школьникам не объясняют дома учебный материал, ведь все это они усваивают в школе.

Об этом рассказала украинский методист Инна Большакова в заметке в Facebook. По ее словам, дети идут домой отдыхать, а ежедневное 10-минутное чтение или списки слов делают в школе.

"Есть школы, в которых даже ежедневное 10-минутное чтение или списки слов делают в школе. Дети идут домой отдыхать. Продолжительность выполнения домашних заданий в неделю примерно 2 часа (для малышей меньше). Все, что задается, дети могут сделать без помощи родителей. Родители не являются людьми, которые учат детей дома. Учит школа. Родители не занимаются объяснением учебного материала, это делает школа", – делится Большакова.

Она также рассказала, как проходит пятница в начальных школах Британии, которая является днем проверок и интересных активностей.

Чтение

У детей проверяют дневник чтения за неделю и выбирается новая книга на следующую. Самое главное в образовательной политике – ежедневное чтение. Так, школьник выбирает книгу, учителя дают советы, а родители помогают записать данные о ежедневном чтении. Как правило, ученики должны зафиксировать только факт, что они читали в течение отведенного времени. Некоторые учебные заведения требуют, чтобы дети писали несколько слов из того, что прочитали. Такие задания, как правило, занимают около 2-3 минут. Есть и такие школы, где ученики остаются после уроков, выделяют время на чтение и учитель фиксирует это в дневнике чтения.

Язык / Грамотность

Каждую пятницу или понедельник учителя дают детям список слов, правописание которых они должны запомнить. Слова записаны в тетради для письма в столбик и их количество составляет до 10. Ученик должен ежедневно один раз прописывать эти слова. В пятницу педагог проверяет выполнение задания: дети записывают эти слова под диктовку и совместно обсуждаются результаты.

Математика / Устный счет

Школьники могут воспользоваться программой для устного счета, где вычисляют примеры и получают баллы, однако это не обязательно. В конце недели учитель, если один школьник набирает достаточное количество баллов, распечатывает праздничный сертификат успеха.

Кроме того, в некоторых школах в пятницу – урок игр, когда ученики используют настольные игры, головоломки, кроссворды и тому подобное.

В начальной школе домашнее задание может включать практику. В частности, изучение слов, часто встречающихся фонетических или арифметических упражнений, а также чтение в течение примерно 10 минут ежедневно.

