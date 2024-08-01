Почти четверть школьников пострадало от буллинга после 24 февраля 2022 года: кто больше всего испытал травлю и по какой причине

Согласно результатам исследования, после 24 февраля 2022 24,7% школьников пострадали от буллинга. Среди детей, подвергшихся травле, больше всего девушек – 55,9%. В то время как ребят – 46,2%.

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Такие данные стали известны по исследованию "Булинг и толерантность в учебных заведениях после 24 февраля 2022 года", результаты которого обнародовала Освитория. В опросе приняли участие 5576 учеников, обучающихся в украинских школах.

Чаще всего дети указывали, что о них распускали лживые слухи, призывали не дружить с ними или другими школьниками, получали оскорбительные сообщения, пренебрежительный и унизительный отзыв об их внешности, а также такие шутки, чтобы было понятно, что это мишень травли.

В то же время поводом для буллинга также ставали:

внешность – 28,7%

чудаковатое поведение – 22,6%

мировоззрение, отличное от мнения других – 21,5%

предпочтения или хобби – 18,7%.

Кроме того, среди школьников стала повышаться травля из-за языкового признака. В частности, буллинг из-за русского языка более распространен среди тех, кто находится за рубежом и переехал туда из Харьковской, Херсонской, Луганской и Киевской областей и Киева. А также для тех, кто находится во Львовской области и столице Украины и переехал туда из Херсонской и Донецкой областей.

Больше всего от буллинга страдали дети из Киева. В то же время, реже о случаях травли сообщали ученики восточных и южных областей – 18% и 22% соответственно.

В областных центрах показатель травли самый высокий – 34,4%, тогда как в городах районного значения и сельских местностях он ниже – на уровне 25%.

Чуть больше половины детей, подвергшихся буллингу обращалось за помощью – 59,4%. Из них больше девушек – 62,4% и 55,8% ребят. В то же время, частота обращений в 5 классе составила 68,1%, а к 9 классу она сокращается до 47,9%.

Самым эффективным методом борьбы с буллингом стала помощь психолога. Об этом отметили 68,4% детей. В то же время вызов полиции и невмешательство наоборот ухудшали ситуацию с травлей – на 16% и 11,4% соответственно.

Также около 20% школьников сообщили о том, что учителя или другие взрослые из школы, ставшие свидетелями буллинга, не сделали ничего. Каждый второй, кто видел происходящее, побеседовали с нападающим, а каждый третий – что побеседовали с пострадавшим от буллинга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем буллинг отличается от конфликта в школе.

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