Половина учеников общаются с одноклассниками на перерыве только на украинском. Результаты исследования

49% школьников общаются исключительно на украинском языке во время перерывов, а 58% – на уроках. 7% старшеклассников между уроками говорят преимущественно на русском. 14% выпускных классов – и на русском и украинском.

Об этом стало известно из результатов мониторинга обеспечения функционирования государственного языка в образовательном процессе в учреждениях общего среднего образования, которые опубликовала Государственная служба качества образования на официальном сайте. Там также отмечено, что увеличился показатель родителей, которые сообщили, что образовательный процесс в учебных заведениях происходит исключительно на украинском языке.

В отчете подчеркивают, что уроки украинского языка и литературы играют важнейшую роль в формировании и развитии национальной идентичности, культурного наследия и литературного достояния Украины. Кроме того, они имеют значение как для образования, так и для воспитания молодого поколения.

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97% учителей пользуются только украинским языком на уроке, а 92% делают это и на перерывах. В то же время 93% педагогов общаются на государственном с родителями школьников.

82% учеников отметили, что учителя говорят на уроках только на украинском, а 74% уверяют, что они общаются на нем и во время перерыва.

7% учителей отметили, что на переменах количество детей, говорящих как на украинском, так и на русском, растет.

В документе отмечается, что такой подход способствует сохранению родного языка, развитию коммуникативных навыков и национальному сознанию детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что первоклассники не понимают 40% услышанного на уроках.

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