Под Черниговом детей перестали возить в школу: школьный автобус не останавливается даже, если есть свободные места. Что случилось

Учащиеся Вознесенской гимназии, проживающие в селе Новоселовка Черниговской области, вынуждены добираться на обучение маршруткой. Решение о том, что автобус для гимназистов больше недоступен, сообщил председатель Киселевской общины Владимир Шелупец. По его словам, транспорт, которым раньше пользовались гимназисты, сейчас перевозит учащихся Киселевского лицея.

Родители учеников гимназии рассказали "Суспільному", что их детей не берут в школьный автобус, даже если там есть свободные места. В частности, сетуют, что маршрутка приезжает не всегда вовремя, а остановка находится на другой стороне дороги. Единственный плюс – глава общины обещает, что проезд для этих учеников бесплатный.

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Ездить в гимназию маршруткой приходится 20 ученикам, в то время как из другого учебного заведения "отобранный" автобус теперь возит четырех детей. По словам директора Вознесенской гимназии Леонида Горбача с 1-го сентября только их заведение имело договор о перевозке школьников автоперевозчиком. Однако их поставили перед фактом – пользоваться школьным транспортом будет другой лицей.

Управляющий гимназией отмечает, что закон об образовании обязывает учредителя, а в данном случае это сельский совет, довозить детей в школу и обратно, если учащиеся проживают на расстоянии более 5-ти километров. В частности, Горбач настаивает, чтобы школьников хотя бы подвозили в школу, когда автобус едет полупустой.

Гимназистам транспорт все же обещают. По словам Татьяны Мирошниченко, начальника отдела образования и культуры Киселевского сельского совета, до конца сентября при содействии благотворительного фонда за учебным заведением должны закрепить новый автобус.

Однако руководитель гимназии в такое счастье не верит и считает, что у заведения будут пытаться отобрать и новый автобус.

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