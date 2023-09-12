В Харькове заработала первая в мире школа в метро: как она выглядит и как проходит обучение. Фото и видео

По состоянию на 12 сентября в харьковском метрополитене учатся уже более тысячи школьников. Это первая в мире метро-школа. Больше всего учеников – на более глубоких платформах подземки "Университет" и "Победа". Всего же сформирован 61 класс, хотя в планах власти их количество увеличить до 68.

OBOZREVATEL собрал информацию, в каком режиме работают учебные заведения в метро Харькова и по какой форме учатся дети (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы). На кадрах видно, как оборудованы не только так называемые классы, но и система вентиляции.

"Надеемся, что будет 68 классов. Будем продолжать такой опыт. Есть запрос у учеников, родителей, когда они увидели условия", – рассказал журналистам в начале сентября городской голова Игорь Терехов.

Видео дня

По его словам, дети будут учиться в две смены и будут питаться за счет городского бюджета.

"Приходить с родителями, или сами, в зависимости от возраста ребенка, в свою школу – оттуда мы будем их забирать нашими автобусами", – отметил глава города относительно логистики.

Руководитель городского департамента образования Ольга Деменко рассказала "Суспільне Харків", что один класс сформировали из семи одиннадцатиклассников.

"Количество детей, желающих учиться в метро, увеличивается, за выходные у нас появился один класс. Там семь выпускников, но думаю, к ним присоединятся их одноклассники. Они будут учиться в метро во вторник и четверг, в понедельник, среду – десятые классы", – сказала она.

По словам главы ведомства, в классах будет до 20 учеников, а обучение будет проходить в две смены. С 9:00 до 12:00 уроки будут проводиться для первой смены, а после уборки с 13:00 до 16:00 – для второй. В течение недели учащихся ждет два-три дня офлайн-уроков и два или три – онлайн. В младших классах будут преподавать математику, письмо и чтение, уроки будут длиться 30 минут. В старших – предметы математики, истории и украинского языка продолжительностью 45 минут. На улицу детей выводить не будут из соображений безопасности.

Детям такое обучение нравится, ведь они давно хотели вернуться за парты, рассказывает BBC News. Однако иногда чувствуется, как вибрирует пол, но на усвоение знаний это не влияет.

"Вот когда поезд едет уже со станции, немного пол вибрирует. А так ничего не слышно", – делится своими впечатлениями школьница.

Для того, чтобы учиться в подземке, некоторые дети ушли из своей школы. Такое временное отчисление предполагает закрепление за ребенком его места в школе, где он учился до этого, однако дает возможность оффлайн посещать важные предметы, отмечает Деменко.

Кроме учителей, в "подземной" школе есть и "тьюторы", которые сопровождают детей за пределами учебного класса и следят за порядком на перерывах. Такой шаг сделан из соображений безопасности – чтобы дети не потерялись на станциях.

Видео обустройства школы в метро опубликовал телеканал "Суспільне Харків". В частности, там показали, как оборудованы не только так называемые классы, но и система вентиляции.

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Директор харьковского метрополитена Андрей Гармаш отмечает, что сложнее всего было наладить контроль климата в помещении, применив большое количество вспомогательных механизмов в управлении системы. Классы расположены в служебных помещениях над платформами и оснащены стеклянными перегородками. Такое разделение гарантирует шумоизоляцию и безопасность.

"Мы находимся под землей, поэтому надо где-то воздух взять, перемешать, подогреть или охладить", – отмечает руководитель.

При создании метрополитен не рассчитан на проведение образовательного процесса, отмечает заместитель директора городского департамента образования Валерий Шепель. Побегать детям площади недостаточно, однако для перерыва созданы игровые зоны. Дополнительно на территории станций расположены отдельные помещения, где находится медицинский персонал и психологи.

"В условиях военной агрессии России мы понимаем, что каждая малейшая возможность должна быть использована для того, чтобы вернуться нам к обычному нормальному режиму обучения", – сообщил чиновник.

Создать ряд таких заведений на станциях метро администрации Харькова удалось за месяц до начала учебы. В город возвращаются семьи с детьми, а не все школы имеют укрытия. В горсовете такую идею учебного процесса объясняют запросом от родителей: желающих учиться в подземке становится больше. Набор в метро-школу будет проводиться в течение года, отмечают в ведомстве.

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