В Минобразования рассказали, сколько школ в Украине оборудованы укрытиями: какие форматы обучения доступны

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что по состоянию на начало нового учебного года более 80% школ уже оборудованы укрытиями.

Также он отметил, что с 1 сентября в Украине начали функционировать более 12,9 тыс. школ. Об этом Витренко рассказал в эфире национального телемарафона.

Замминистра образования и науки подчеркнул, что процесс оборудования учебных заведений бомбоубежищами будет проходить постоянно. Для этих нужд из государственного бюджета было выделено более 1,5 миллиарда гривен.

"По состоянию на сегодняшний день в Украине будет функционировать более 12,9 тысяч школ. Согласно нашей информации, которой мы владеем, которую мы собираем, в Украине более 80% школ уже оборудованы укрытиями", – заявил Витренко.

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В свою очередь Профсоюз работников образования и науки Украины сообщил, что учебный год 2023/2024 будет проходить в трех формата обучения – очном, онлайн и смешанном. Выбор того или иного формата будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Киевская область

Новый учебный год 240 тыс. школьников в столице начнут в формате офлайн. Примечательно, что это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тысячи родителей решили отправить детей на офлайн-обучение.

По информации замглавы КГГА Валентина Мондриевского, в столице 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых удалось обеспечить почти 190 тысяч мест.

В области в течение 2022-2023 годов в 884 учебных заведениях отремонтировали объекты гражданской защиты и простейшие укрытия. Также продолжается работа над обустройством более 150 укрытий.

Полтавская область

На Полтавщине в новом учебном году 136 тыс. школьников будут учиться в офлайн-формате, при этом 5 тыс. учеников – из семей внутренне перемещенных лиц.

Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин отметил, что дети будут получать знания в 522 заведениях общего среднего образования. Во время областной августовской конференции педагогических работников областная власть в очередной раз акцентировала внимание на важности офлайн-обучения. Лунин уверен, что такой формат обучения улучшает качество знаний, помогает социализировать и всесторонне развивать ребенка.

Львовская область

Глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области только семь школ из 1093 начнут новый учебный год на дистанционном обучении. Образование в офлайн-формате будут получать более 294 тысяч детей. Школы, в которых ученики будут учиться очно или по смешанной форме, для укрытия используют 1199 объектов.

Херсонская область

В этом регионе ситуация с образовательным процессом совсем иная из-за постоянных вражеских обстрелов. Онлайн-обучение в 2023/2024 учебном году продолжат почти 69 тысяч школьников.

Заместитель начальника Херсонской ОВА Ярослав Шанько объяснил, что открыть школы для очного обучения мешают постоянные обстрелы российских террористов. Чиновник подчеркнул, что из-за такой ситуации детей и педагогов нельзя подвергать опасности.

Запорожская область

В этом регионе, как и на Херсонщине, образовательный процесс начался в дистанционном формате. На такой выбор также повлияла ситуация с безопасностью. По словам главы ОВА Юрия Малашко, 61% учебных заведений в области имеют простейшие укрытия, и на сегодняшний день ситуация с безопасностью не позволяет начать смешанную форму обучения.

Кроме того, линия фронта находится близко и некоторые виды ракет могут подлететь к населенным пунктам за считанные секунды. Этого время будет недостаточно, чтобы школьники перешли в укрытия.

Николаевская область

На Николаещвине к офлайн-формату обучения подготовлены только 75 учебных заведений, поэтому в области будут преимущественно учиться дистанционно.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что власть учитывает ситуацию с безопасностью и обсуждает, какие зоны потенциально опасные, в которых будет проблематично среагировать на воздушную тревогу.

Харьковская область

В областном центре только 17 школ начнут обучение в смешанной форме, а все остальные – онлайн. Заместитель главы областной военной администрации Евгений Иванов заявил, что только в 3% учебных заведений укрытия соответствуют нормам. Поэтому преимущественное большинство школьников будут учиться онлайн.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что если ребенок не выспался из-за ночной воздушной тревоги, просидев в укрытии, и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже.

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