Под Киевом построили ''Дом хоббитов'': там дети будут прятаться от российских ракет. Фото

В городе Гостомель на Киевщине для школьников создали укрытие в стиле дома хоббитов. Сказочное убежище построили благотворители для учеников младших классов, используя дизайн жилья персонажей из произведения писателя Джона Толкина "Властелин колец".

О начале функционирования помещения сообщила благотворительная организация Гуртум в Facebook. Там отметили, что в связи с окончанием восстановления Мостищенского лицея №1 и запуска его функционирования встал вопрос создания укрытия. Как рассказали в организации, строить такое здание пришлось впервые.

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"Главной задачей для нас было создать именно сказочный домик, чтобы минимизировать стресс и ассоциации детей с опасностью. Единственным нюансом, который не дал нам воплотить полностью наш замысел, стали нормы, по которым запрещены какие-либо отделки внутри помещения, будь-то шпатлевки, декоративные конструкции. А мы так хотели сделать инсталляцию сказочного камина и установить потолочные балки", – рассказали в организации.

Представители "Гуртум" поделились, что долго искали возможности, разрабатывали проект, просчитывали площадь под количество школьников. Во многом получили поддержку и от других организаций, которые в частности помогли появиться второму входу в убежище и отграниченному помещению для санузла.

Дом хоббитов рассчитан на 55 человек, однако удалось комфортно вместить более 70 во время одной из воздушных тревог. Укрытие разрисовано тематическими рисунками, на которых изображены книги, камин, шляпа Гобита и много кошек.

Напомним, на конец сентября в Киевской области обустроено более 1200 объектов гражданской защиты и укрытий. Они рассчитаны на одновременное пребывание около 270 тыс. человек. В около 900 школах и садах укрытия обустроили за последние два года. Такую информацию предоставил Руслан Кравченко, глава Киевской областной государственной администрации. По его словам, еще улучшаются условия пребывания в 68 укрытиях учебных заведений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в лицее Гатного Киевской области обустроили укрытие на 700 человек – с душевыми кабинами, целыми классами и "спальнями".

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