Под ОП устроили протест с унитазами против экс-регионала Шкарлета. Фото акции

Под Офисом президента Украины во вторник, 30 июня, устроили многолюдную акцию протеста против назначения врио министра образования экс-регионала Сергея Шкарлета.

Фотографии с митинга обнародовали на Telegram-канале "Лабораторная мышь". На них видно, что люди пришли под стены ОПУ со множеством плакатов.

Под ОПУ принесли унитаз Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Люди пришли под ОПУ со множеством плакатов Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Люди возмущены назначением Шкарлета Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Митингующие цитировали Подервянского Telegram-канал "Лабораторная мышь"

На них содержатся саркастические цитаты из произведений Леся Подервянского, сравнение Шкарлета с его предшественником времен беглого Виктора Януковича Дмитрием Табачником, а также обвинения чиновника в плагиате и коррупционных скандалах.

Кроме того, участники акции принесли на нее с собой унитазы, отметив, что в них можно выбросить научные работы, скомпилированные из чужих произведений, и дипломы, выданные таким главой МОН.

Шкарлета сравнили с Табачником Telegram-канал "Лабораторная мышь"

На акции протеста было много молодежи Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Его обвиняют в плагиате и коррупционных скандалах Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Многолюдный митинг на Банковой Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Как сообщал OBOZREVATEL:

кроме того, 30 июня представители профсоюзного движения, среди которых – шахтеры, энергетики и другие, устроили акцию протеста возле Верховной Рады.

Люди протестуют против "античеловеческих изменений в трудовом законодательстве Украины".

Что касается Шкарлета, то он был назначен врио главы МОН Кабинетом Министров Украины 25 июня. До этого чиновник занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета.

Кроме того, ранее Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов, а в 2010 году признался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.

Отметим, что ученые антиплагиатной инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета.

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