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Под ОП устроили протест с унитазами против экс-регионала Шкарлета. Фото акции

2.5т
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Под Офисом президента Украины во вторник, 30 июня, устроили многолюдную акцию протеста против назначения врио министра образования экс-регионала Сергея Шкарлета.

Фотографии с митинга обнародовали на Telegram-канале "Лабораторная мышь". На них видно, что люди пришли под стены ОПУ со множеством плакатов.

Под ОПУ принесли унитаз

Под ОПУ принесли унитаз

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Люди пришли под ОПУ со множеством плакатов

Люди пришли под ОПУ со множеством плакатов

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Люди возмущены назначением Шкарлета

Люди возмущены назначением Шкарлета

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Митингующие цитировали Подервянского

Митингующие цитировали Подервянского

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

На них содержатся саркастические цитаты из произведений Леся Подервянского, сравнение Шкарлета с его предшественником времен беглого Виктора Януковича Дмитрием Табачником, а также обвинения чиновника в плагиате и коррупционных скандалах.

Кроме того, участники акции принесли на нее с собой унитазы, отметив, что в них можно выбросить научные работы, скомпилированные из чужих произведений, и дипломы, выданные таким главой МОН.

Шкарлета сравнили с Табачником

Шкарлета сравнили с Табачником

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

На акции протеста было много молодежи

На акции протеста было много молодежи

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Его обвиняют в плагиате и коррупционных скандалах

Его обвиняют в плагиате и коррупционных скандалах

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

Многолюдный митинг на Банковой

Многолюдный митинг на Банковой

Telegram-канал "Лабораторная мышь"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Акции протеста в Киеве
Персона
Сергей Шкарлет
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента Министерство образования Украины
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