Під ОП влаштували протест з унітазами проти ексрегіонала Шкарлета. Фото акції

Під Офісом президента України у вівторок, 30 червня, влаштували велелюдну акцію протесту проти призначення т. в. о. міністра освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.

Світлини з мітингу оприлюднили на Telegram-каналі "Лабораторна миша". На них видно, що люди прийшли під стіни ОПУ з безліччю плакатів.

Під ОПУ принесли унітаз Telegram-канал "Лабораторна миша"

Люди прийшли під ОПУ з безліччю плакатів Telegram-канал "Лабораторна миша"

Люди обурені призначенням Шкарлета Telegram-канал "Лабораторна миша"

Мітингарі цитували Подерв'янського Telegram-канал "Лабораторна миша"

На них містяться саркастичні цитати із творів Леся Подерв'янського, порівняння Шкарлета з його попередником часів утікача Віктора Януковича Дмитром Табачником, а також звинувачення урядовця в плагіаті та корупційних скандалах.

Крім того, учасники акції принесли на неї із собою унітази, зазначивши, що в них можна викинути наукові праці, скомпільовані з чужих доробків, і дипломи, видані таким головою МОН.

Шкарлета порівняли з Табачником Telegram-канал "Лабораторна миша"

На акції протесту було багато молоді Telegram-канал "Лабораторна миша"

Йому закидають плагіат і корупційні скандали Telegram-канал "Лабораторна миша"

Велелюдний мітинг на Банковій Telegram-канал "Лабораторна миша"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

крім того, 30 червня представники профспілкового руху, серед яких – шахтарі, енергетики та інші, влаштували акцію протесту біля Верховної Ради.

Люди протестують проти "антилюдських змін до трудового законодавства України".

Що стосується Шкарлета, то він був призначений т. в. о. очільника МОН Кабінетом Міністрів України 25 червня. Доти чиновник обіймав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету.

Крім того, раніше Шкарлет балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а у 2010 році зізнався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

Зазначимо, що вчені антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" знайшли плагіат у наукових роботах Шкарлета.

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