Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Під ОП влаштували протест з унітазами проти ексрегіонала Шкарлета. Фото акції

3.2т
Читати матеріал російською

Під Офісом президента України у вівторок, 30 червня, влаштували велелюдну акцію протесту проти призначення т. в. о. міністра освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.

Світлини з мітингу оприлюднили на Telegram-каналі "Лабораторна миша". На них видно, що люди прийшли під стіни ОПУ з безліччю плакатів.

Під ОПУ принесли унітаз

Під ОПУ принесли унітаз

Telegram-канал "Лабораторна миша"

Люди прийшли під ОПУ з безліччю плакатів

Люди прийшли під ОПУ з безліччю плакатів

Telegram-канал "Лабораторна миша"

Люди обурені призначенням Шкарлета

Люди обурені призначенням Шкарлета

Telegram-канал "Лабораторна миша"

Мітингарі цитували Подерв'янського

Мітингарі цитували Подерв'янського

Telegram-канал "Лабораторна миша"

На них містяться саркастичні цитати із творів Леся Подерв'янського, порівняння Шкарлета з його попередником часів утікача Віктора Януковича Дмитром Табачником, а також звинувачення урядовця в плагіаті та корупційних скандалах.

Крім того, учасники акції принесли на неї із собою унітази, зазначивши, що в них можна викинути наукові праці, скомпільовані з чужих доробків, і дипломи, видані таким головою МОН.

Шкарлета порівняли з Табачником

Шкарлета порівняли з Табачником

Telegram-канал "Лабораторна миша"

На акції протесту було багато молоді

На акції протесту було багато молоді

Telegram-канал "Лабораторна миша"

Йому закидають плагіат і корупційні скандали

Йому закидають плагіат і корупційні скандали

Telegram-канал "Лабораторна миша"

Велелюдний мітинг на Банковій

Велелюдний мітинг на Банковій

Telegram-канал "Лабораторна миша"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Акції протесту в Києві
Особа
Сергій Шкарлет
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс президента Міністерство освіти України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Моя Школа