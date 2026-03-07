Подала документы в 160 вузов, прошла 39 собеседований за четыре дня. Украинка поразила, как получила работу в топ-университете США

Американский профессор и блогер родом из Украины Нина Карнаух рассказала, что прежде чем устроиться в один из самых престижных университетов США, ей пришлось пройти 39 собеседований в течение четырех дней. На каждом из них присутствовали по пять представителей университета, которые задавали сложные вопросы о ее исследованиях.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Нина поделилась, что чтобы получить должность преподавателя, она подавала документы в 160 вузов. По ее словам, самым большим волнением во время первого года преподавания были опасения относительно уровня английского языка.

"Я подавала документы на должность преподавателя в 160 высших учебных заведений. Я прошла 39 собеседований в течение четырех дней! На каждом из них сидело по пять представителей университета, которые задавали сложные вопросы о моих исследованиях. Даже в течение первого года преподавания я все равно волновалась из-за своего английского. Мне часто снились кошмары, будто студент задает вопрос, а я совсем его не понимаю", – поделилась Карнаух.

Она добавила, что проработала в вузе четыре с половиной года и ее основной мотивацией было в совершенстве разобраться в мире экономики и финансов. А именно понять, что драйвирует цены на рынках и как на самом деле влияет Центральный банк.

"Мне хотелось почувствовать вкус этой "интеллектуальной тусовки" – общаться с нобелевскими лауреатами, путешествовать по странам, представляя свои исследования, и опубликовать собственную статью в топ-журнале", – отмечает Нина.

