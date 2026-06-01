Подхалимство или этикет? Когда 'Ви' писать с большой буквы, а когда это считается ошибкой

Если вы являетесь активным пользователем соцсетей, то, вероятно, замечали, что некоторые люди пишут местоимение "ви" с большой буквы чуть ли не во всех возможных случаях. Иногда это похоже на подхалимство, а порой на проявление пассивной агрессии, хотя в большинстве случаев речь идет о банальном незнании норм Украинского правописания.

Видео дня

Этот свод правил действительно предусматривает написание "Ви" с большой буквы, но только в отдельных, четко определенных случаях. Объяснение находим в параграфе 60. Данный параграф объясняет написание большой буквы в особом стилистическом употреблении. И его второй пункт посвящен именно местоимению "вы".

"С большой буквы пишем местоимения Вы, Ваш как форму вежливости в обращении к одному конкретному лицу в письмах, официальных документах и тому подобное: Сообщаем Вам..., Приветствуем Вас..., в ответ на Ваш запрос...", – говорится в правописании.

Итак, если вы оформляете приглашение на торжественное событие и направляете его в адрес конкретного человека, если составляете официальную благодарность или не менее официальное сообщение и тоже обращаетесь персонально к получателю, в таком случае пишите с большой – "Ви".

А вот в неофициальных текстах такое написание уже будет чрезмерным. Нет никакой необходимости писать обращение таким образом в домовом чате или в комментариях на любых онлайн-ресурсах (особенно если вы ругаетесь).

Также абсолютно неправильным будет написание местоимения с большой буквы для обращения к нескольким лицам. То есть, если вы пишете письмо всем коллегам сразу или имеете в виду группу людей, местоимение "вы" пишется только с маленькой буквы. Кстати, мы обращаемся к вам в этом тексте с маленькой не потому, что не уважаем своих читателей, а потому что представляем вас как всю совокупность друзей нашего издания, а значит имеем в виду множественное число.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно писать о любимом занятии – хобби или хобби.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!