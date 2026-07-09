'Подождите, пусть пролетит...' Репетитор рассказала о ситуации на уроке с учеником из Харькова, которая лишила ее дара речи

Совершенно недетская фраза ученика из Харькова, которую он произнес во время урока, ошеломила репетитора и буквально лишила ее дара речи. Преподавательница и логопед, которая готовит детей к школе, рассказала об этом в блоге, который ведет под ником @totoshka_online.

Видео дня

Женщина, занимающаяся с самыми маленькими детьми, опубликовала ролик со своим рассказом в TikTok. И призналась, что чувствует себя из-за этой истории неловко, ведь не знала, что сказать в этой ситуации.

По словам репетитора, новый ученик прямо во время занятия вдруг замолчал. Когда она спросила у него, что случилось, оказалось, что мальчик услышал, как рядом с ней пролетело что-то опасное, и предложил переждать. "А у меня просто отняло дар речи. А он говорит: "Я из Харькова, поэтому знаю, как они летают, какой у них звук". И я едва собралась с силами, чтобы просто закончить этот урок", – поделилась женщина. "Представляете, в каких реалиях живут, учатся, растут наши дети?", – подытожила она свою историю.

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В комментариях к видео откликнулось немало людей из Харькова, которые поделились своими историями. Кто-то жаловался, что приходится учиться, несмотря на перебои со светом, от которых страдают не только ученики, но и преподаватели. Кто-то рассказывал, как дети и родители справляются с учебой во время войны и обстрелов.

Но из комментариев было понятно одно – украинские дети стремятся учиться, несмотря на страшные обстоятельства, в которых им приходится жить. И это вселяет оптимизм и дает надежду на хорошее будущее.

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