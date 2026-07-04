'Я не забыл о тренировке мозга': популярный учитель начальных классов показал письма от учеников на каникулах и поразил сеть

Киевский учитель начальных классов и блогер, популяризирующий эту профессию, Антон Атаманчук поделился с подписчиками необычным способом провести летние каникулы. Он написал своим ученикам, которые сейчас отдыхают, письма и уже получил первые ответы.

Видео дня

Видео о том, как он общается со своими учениками, Атаманчук опубликовал в Instagram. Учитель пояснил, что планирует в сентябре организовать выставку о том, как дети отдохнули летом.

Педагог написал детям письма от руки и распечатал для каждого фото со своей прогулки по Киеву. Всего получилось 30 писем – по количеству учеников. "Интересно, сколько учеников напишут ответ и будут ли они присылать фотографии?", – поинтересовался Атаманчук.

И первые ответы не заставили себя ждать. Дети явно старались порадовать своего учителя – усердно писали рассказы о своем лете и даже художественно их оформляли. "Мое лето проходит замечательно. Я много гуляю с друзьями, катаюсь на велосипеде", – говорилось в одном из писем. Атаманчук был очень тронут этими словами. А сообщение о том, что ученик "не забыл о тренировке мозга", вызвало у педагога настоящий восторг.

Главные истории дня

Комментаторы также были впечатлены инициативой Атаманчука. Педагога хвалили за трогательное отношение к своим ученикам, а также за идею возродить традицию писать бумажные письма и отправлять открытки.

Конечно, коллеги учителя признались, что планируют позаимствовать эту идею. Помимо того, что она укрепляет связь между учителем и учеником, написание писем еще и развивает различные навыки учеников и, безусловно, идет им на пользу.

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