Звездный учитель Антон Атаманчук раскрыл свой секрет дисциплины в классе: дети не хотят получить красную карточку

Система цветных карточек – красная, желтая и зеленая – помогает держать порядок в классе и избегать конфликтов во время уроков, ведь дети сами пытаются сохранить высокий результат. Таким лайфхаком поделился учитель начальных классов одной из киевских школ Антон Атаманчук.

Преподаватель пришел на подкаст "На связи с ребенком" и рассказал о подходе, который он позаимствовал у коллег из Великобритании. Он называется "Сохрани зеленый" (Keep It Green) и стимулирует детей самостоятельно следить за своим поведением и регулировать его без внешнего принуждения.

Суть системы проста: на стене класса висит стенд с кармашками, на которых написаны имена учеников. В начале дня в каждом кармашке лежит зеленая карточка. Она выдает детям определенный кредит доверия, демонстрирует, что все они хорошие. Если школьники начинают вести себя непослушно, карточка может поменяться. За первое нарушение ребенок получает предупреждение, за второе – желтую карточку, за третье – красную. "Красную карточку можно сменить снова на желтую или зеленую, если ребенок дальше исправляется или делает какой-то хороший поступок", – объяснил педагог.

Если в конце дня у ребенка в кармашке лежит красная карточка, он получает дополнительное задание. "Они знают, что то задание... это задание на одну минуту, и они с ним справятся. Но вот этот самоконтроль, чтобы не быть с этой красной карточкой, мне кажется, что это хорошо работает", – отметил Атаманчук.

По его словам, эффект от системы становится заметным уже через несколько недель. "Я уже не помню на самом деле последний раз, когда у кого-то были желтые или красные карточки. Постоянно зеленые. Они просто привыкли. Недели три были то одна красная, то две красные, несколько желтых. А потом они привыкли", – рассказал он.

Учитель также подчеркнул, что такая система не разрушает доверие между ним и учениками, ведь роли в классе четко определены. "Как-то они все равно отношения выстроены так, что я все равно взрослый, я все равно учитель, а они ученики, они дети. Просто у нас разные роли. При этом хорошие отношения", – объяснил он.

В то же время педагог обратил внимание, что причиной беспорядка на уроке часто является не плохое поведение как таковое, а непонимание задач. "Очень часто этот самый беспорядок на уроке происходит, когда дети не понимают, что им надо делать. Они, когда не понимают четко правил, четко следующих шагов, они начинают разговаривать друг с другом, крутиться, отвлекаться и так далее", – отметил Атаманчук.

Именно поэтому, по словам педагога, ключевую роль в сохранении дисциплины играют понятные инструкции и правила, которые дети принимают с первого дня обучения. "Правила, обязательно правила, которые должны приняться в первый учебный день самими детьми... постоянно объясняя, что так нужно, потому что для того, чтобы мы все были в безопасности, комфорте и так далее, нам нужны правила, и они для этого и существуют", – подытожил учитель.

