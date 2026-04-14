'Поставить 9 или 10 баллов для мотивации?' Учительница – звезда сети разобрала типичную ошибку многих педагогов в Украине

Популярная в сети учительница зарубежной литературы Алина Мец из Черновцов рассказала, как она мотивирует школьников к обучению. В частности, педагог отмечает, что когда перед ней встает вопрос сколько баллов поставить ученику, то она всегда выберет высший.

Об этом Мец рассказала в заметке в TikTok. Учительница считает, что мотивация работает тогда, когда ребенок получает высшую оценку за свою работу.

"Если я буду колебаться, какую оценку поставить ученику, между 9 и 10, то я всегда поставлю высший балл. Я придерживаюсь такой позиции, что мотивация работает только в том случае, если мы ставим выше. Если я буду ставить 9 и этим мотивировать ребенка, чтобы он работал на 10, то это так не работает", – сказала Мец.

В комментариях пользователи сети разделились во взглядах. Некоторые отмечали, что мотивация у детей становится меньше, если им ставить более низкие баллы без объяснения. В то же время, другие указывали, что стоит поставить более высокую оценку, ведь это будет стимулировать школьников лучше учиться.

"Мотивация работает когда занижают, но указывают из-за чего".

"Так и есть. Когда учительница по истории поставила мне 12, хотя сказала, что это аванс и я могу лучше, это действительно смотивировало круто подготовиться к контрольной и написать ее на безоговорочные 12 баллов. А учительница по зарубежной очень редко ставит оценку выше 9 и я чувствую, что все усилия напрасны, как бы я ни выкладывался на уроке".

Напомним, учитель английского языка – звезда TikTok Виктор Демко рассказал, что оценки – это не приговор. По его мнению, именно баллы за работу на уроке или самостоятельную работу действуют как подсказки – на какую тему нужно обратить внимание.

Педагог отмечает, что нервничает, когда школьники просят его не ставить 9 баллов, ведь их будут ругать родители. Он говорит, что есть две противоположности: когда оценки игнорируются и когда родители слишком контролируют полученные баллы детей за урок. Несмотря на это, в старших классах – это показатель уровня знаний школьников.

