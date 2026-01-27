'Я бы поставила 12 баллов'. Украинцы оценили креатив ученика, который должен был написать 'письмо Гамлета', но сдал чистый лист

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец рассказала, что дала детям задание написать "письмо Гамлета" самому себе после финала. Один из учеников сдал ей чистый лист отметив, что это настоящий ответ на вопрос.

Школьник обосновал это тем, что Гамлет в финале умер, поэтому он не смог бы написать письмо. Об этом педагог рассказала в заметке в TikTok. Она спросила, какую оценку заслуживает ученик за задание.

Украинцев поразила изобретательность парня. Так, большинство поддержало оценку в 12 баллов, ведь такой ответ говорит о том, что школьник прочитал произведение. А кто-то даже писал о 13.

"Если он действительно так подумал, то парень гений. Ну или задание давать не после финала, но тогда бы в этом не было смысла и необходимости. Анализ в конце обычно после употребленного героем. Интересно он вышел из ситуации, так это конечно 12. Я впервые такое вижу".

"12 ибо его мнение о Гамлете правдиво, так что он заслужил 12".

"Плохое ТЗ, результат КЗ. А вообще конечно же 12 за изобретательность".

Некоторые предложили и другие варианты оценок. В частности, по философии поставить 12 баллов, однако по литературе ученик должен получить 2, ведь не выполнил задание. А некоторые из пользователей соцсети считают, что учитель мог бы задать несколько уточняющих вопросов по самому произведению и тогда поставить оценку.

"Это довольно хороший ответ, можно задать еще один два уточняющих вопроса, для того чтобы лучше понять его осознанность текста, и уже тогда ставить оценку".

"Вообще это гениально, но это не выполненная работа, поэтому ± 10".

"10, потому что труп даже листок бы не взял".

"По философии 12, по литературе 2".

