Подростки со всего мира увлеклись смертельным развлечением: что такое хроминг и почему полиция Украины всех успокаивает

В сети активно распространяется новый флешмоб, пропагандирующий вдыхание токсичных веществ из жидкости для снятия лака, перманентных маркеров, аэрозольных дезодорантов и других бытовых предметов. Все больше подростков в мире приобщаются к течению, которое называется "хроминг" или "хаффинг".

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На это обратил внимание и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В своем Telegram-канале он отметил, что вдыхание таких веществ имеет серьезные последствия для здоровья и жизни детей.

"Призываю родителей быть бдительными к опасностям, подстерегающим детей в интернет-сети, и сознательно относиться к киберугрозам. Ведь чем больше дети знают о возможных рисках, тем более защищенными они будут, в частности от манипуляций, кибербуллинга и опасных онлайн-трендов", – подчеркнул Лубинец.

Хроминг вызывает кратковременное эйфорическое состояние, однако приводит к поражениям мозга, сердца, легких, почек и других органов. Более того, он может привести к зависимости и даже смерти.

В большинстве видео, проанализированных специалистами, подростки используют маркеры – 31% и аэрозольные освежители воздуха – 17%, передают Патриоты Украины. Кроме того, дети вдыхают пары лака для ногтей, бензин и дезодоранты.

Национальная полиция успокоила родителей и заверила, что в Украине нет информации о распространении хроминга среди детей. Более того, его распространение также не зафиксировано и в социальных сетях, которыми пользуются украинские школьники.

По словам государственной структуры, течение распространено у подростков за границей.

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