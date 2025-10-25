Подсказки на доске: учительница из Черновцов поделилась приемом, который использует во время контрольной работы

Учительница литературы из Черновцов Алина Мец рассказала, что перед началом контрольной работы оставляет детям подсказки на доске. Она прописывает основную терминологию, которую они с учениками изучали во время прохождения темы.

По словам преподавателя, это не поможет тем детям, которые вообще не готовились к контрольной, но будет действенным для тех, кто учил. Видео со своим лайфхаком она опубликовала в социальной сети TikTok.

"Для того ребенка, который ничего не читал, не открывал учебник, и не слушал на уроках – эти подсказки ничего не говорят, потому что это непонятные ему термины. Но тому ребенку, который слушал, работал, готовился, но запутался в массе информации – это поможет", – объяснила учительница.

