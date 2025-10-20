Ученики пели: 'Батько наш – Бандера'. Учительница истории показала видео из школы в Киеве и открыла 'портал в ад'

Комментаторы пишут, что это ужасно – учить такому детей, мол, это "пропаганда войны и нацизма".Украинская учительница по истории с никнеймом Lesiahistory поделилась в социальной сети видео, где старшеклассники одной из школ Киева поют песню "Батько наш – Бандера, Украина – мать". Однако в комментариях начался настоящий "ад" – пользователи пишут, что она воспитывает из детей нацистов, что это ужас – восхвалять проводника ОУН и заклятого врага СССР Степана Бандеру.

Под видео более двух тысяч комментариев, и большинство из них – негативные. На следующий день педагог сняла еще одно видео, где говорит о том, что не ожидала аж такого "портала в ад", хотя и понимает, что большинство комментаторов – боты.

Комментаторы пишут, что это ужасно – учить такому детей, мол, это "пропаганда войны и нацизма". Есть даже комментарии от пользователей из России о том, что все-таки правильно их страна начала "СВО". Однако среди большинства критики и негатива, все же есть и хорошие комментарии с благодарностью учительнице за воспитание патриотизма и правильной истории Украины.

"Ужас, это действительно дно. До чего мы дожились", "Не дай Бог кому-то такую учительницу", – пишут в комментариях те, кто считает Степана Бандеру преступником.

"Бандера – проводник украинской нации", "Учительница, я не знаю кто вы, но я вас благодарю и полюбил всей душой", "Эти дети – будущее Украины", – пишут те, кто поддержал учительницу.

Из-за большого количества негатива, который начался в комментариях к видео, педагог на следующий день записала видеообращение. Педагог призналась, что ей очень страшно жить в одной стране с теми, кто ненавидит патриотов.

