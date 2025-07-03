Поехала в Польшу заработать на следующий учебный год: учительница показала другую сторону профессии, где отпуск длится аж 56 дней. Видео

Украинская учительница Татьяна Зламанюк показала другую сторону профессии, когда педагоги имеют отпуск 56 дней. Так, школьная преподавательница выехала в Польшу, чтобы "заработать на следующий учебный год".

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Видео, которое педагог выложила в TikTok набрало более 100 тысяч просмотров. Более того украинцы активно комментировали сложившуюся ситуацию и указывали на низкие зарплаты учителей. А некоторые поделились собственным опытом и рассказали, что каждый отпуск также "на заработках".

"У меня в селе, завуч, в Австрии на огурцах".

"Это называется профессия учителя: "Сижу на работе и думаю где деньги заработать".

"Только украинцы могут уйти в отпуск чтобы поехать на заработки за границу".

"Чтобы заработать деньги на следующий учебный год: на канцтовары, какую-то одежду (дети жестокие, видят в чем учитель на уроке, какой телефон, какие духи) и на какие-то методические новинки".

"Моя заместительница, которая имеет красный диплом, прекрасный специалист, сейчас в Англии работает уборщицей. Назад не хочет, даже репетиторством не хочет заниматься, потому что зарабатывает хорошо".

"Наши коллеги собирают клубнику на полях Финляндии".

"Многие из учителей и я в том числе работаем летом собирая голубику, черешню на полях, чтобы выжить"

"Тоже в отпуске, работаю на хлебозаводе. Трудно очень, но... надо!"

"Как знакомо. Только у меня немножко другие заработки. Но тоже спина не разгибается".

"Я такая же. Только я воспитатель и подрабатываю в салоне летом".

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