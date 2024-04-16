Похоже на PISA, но в начальной школе. В Ривненской области измеряют качество образования: в чем суть и какими были результаты исследования в 2020 году

В Ривненской области 666 детей четвертых классов из 22 школ примут участие в исследовании, которое будет проверять качество их образования. В частности, специалисты областного института последипломного педагогического образования и Львовского регионального центра оценивания качества образования будут определять читательскую, математическую и естественнонаучную компетентность выпускников начальной школы. Мониторинг похож на PISA, где у 15-летних подростков оценивают уровень знаний по таким же дисциплинам.

Проверка в учебных заведениях продлится две недели начиная с 16 апреля. Такая информация опубликована на официальном сайте Ривненской областной государственной администрации.

По словам первого заместителя председателя Ривненской ОГА Сергея Подолина, такое исследование будет проводиться уже в третий раз с 2020 года.

"Такой мониторинг будут проводить в третий раз. Стартует он уже с завтрашнего дня и продлится в течение двух недель. Исследование одновременно покажет две составляющие – состояние сформированности ключевой осведомленности выпускников начальной школы и проследование изменений, которые внедряются Новой украинской школой", – сказал Подолин.

Видео дня

Предыдущие исследования проводились во время пандемии. Согласно им, доля учеников, не преодолевших базовый порог, увеличилась на 3,7%. В то же время средний балл ребят по математике на 4,6 балла выше, чем у девушек. Однако по чтению результаты выше у школьниц.

Также согласно результатам предварительного мониторинга, уровень знаний учеников, обучающихся в обычных школах, существенно отличаются от их сверстников из специализированных учебных заведений.

Кроме того, продолжительное дистанционное обучение негативно влияет на качество образования. Разница в средних баллах учеников, которые учились отдаленно 3-4 месяца, по сравнению со средними баллами их ровесников, которые учились в таком формате менее одного месяца, составляет 6,9 балла по чтению и 7,6 по математике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда пройдет пилотное исследование PISA в 2024 году и кто в нем примет участие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!