Стало известно, когда пройдет пилотное исследование PISA в 2024 году и кто в нем примет участие

Пилотный этап исследования PISA-2025 будет проходить с 8 апреля по 6 мая 2024 года. В нем примут участие около 2500 украинских подростков, которые учатся в школах, заведениях профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. В тексте отмечено, что участников пилотного этапа будет ожидать оценивание из трех областей – чтения, математики и естественнонаучных дисциплин. Фокусом в 2025 году будет естественнонаучная отрасль, на PISA-2022 это была математика, а на PISA-2018 – чтение.

Указом МОН утвержден перечень возможных учреждений-участников, однако Украинский центр оценивания качества образования совместно с Институтом образовательной аналитики сформируют окончательный список.

Тестовый инструментарий пилотного этапа будет иметь три особенности. Первая связана с изменениями в оценке естественнонаучных дисциплин. Вторая с анализом способности школьников использовать цифровые инструменты для достижения жизненных целей.

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Третья предполагает тестирование по иностранному языку. В рамках пилотного этапа в выбранных учебных заведениях отберут по 9 учеников, которые пройдут тест по английскому языку. У школьников будут оценивать способность читать тексты, воспринимать информацию на слух и связно высказываться в устной форме по предложенной теме.

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