"Пока не удалось": Винницкий назвал свой самый большой провал на должности заместителя министра образования Украины

Ольга Выпирайленко
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'Пока не удалось': Винницкий назвал свой самый большой провал на должности заместителя министра образования Украины

Михаил Винницкий назвал свой самый большой провал на посту заместителя министра образования и науки Украины. По его словам, это касается закона о грантах, который до сих пор не удалось закрепить на законодательном уровне.

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Об этом Винницкий рассказал в интервью украинскому медиа. По его словам, возникли проблемы политического характера. В частности, есть ректоры, которые считают, что реформы, которые меняют систему финансирования вузов, вредны.

"Еще не принят закон о грантах. Гранты внедрены через правительственное постановление, которое действует два года, то есть 2024-2025. Хотелось бы в этом году закрепить эту фундаментальную реформу в законе, но пока не удалось. Есть проблемы политического характера. Существует консервативная когорта ректоров, даже бывших, которые считают, что реформы, которые меняют систему финансирования высших учебных заведений, вредны", – сказал Винницкий.

''Пока не удалось'': Винницкий назвал свой самый большой провал на должности заместителя министра образования Украины

По его словам, если бы гранты были приняты на уровне закона, то его нужно было бы менять за три месяца. В то же время, на уровне постановления удалось увидеть вещи, которые требуют совершенствования.

Также заместитель министра образования указал на привычку людей, когда можно решить вопрос путем "прийти в кабинет, постучать, принести бутылочку и договориться с чиновником за увеличенное финансирование". Он отметил, что образовательное ведомство так не работает.

"Мы вносим рыночные механизмы, увеличиваем конкуренцию, а люди привыкли, что можно прийти в кабинет, постучать, принести бутылочку и договориться с чиновником за увеличенное финансирование. Мы так не работаем. Нельзя договориться с нами о том, что "знаете, у меня закончился второй срок на должности ректора, давайте мы реорганизуем мой университет, я останусь ректором еще на третий срок", – подчеркнул чиновник.

''Пока не удалось'': Винницкий назвал свой самый большой провал на должности заместителя министра образования Украины

В то же время, он также ответил на вопрос о том, что в Верховной Раде не удовлетворены работой заместителя министра образования. По словам чиновника, если у кого-то из парламентариев есть вопросы, то они могут лично обратиться к нему.

Винницкий также поделился, что много раз имел мысли уйти с должности заместителя министра образования и вернуться к своей книге и студентам, однако во время войны оставлять команду Минобразования не правильно, отметил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель министра образования призвал абитуриентов не поступать на одну популярную специальность.

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