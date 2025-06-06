''Пока не удалось'': Винницкий назвал свой самый большой провал на должности заместителя министра образования Украины

Михаил Винницкий назвал свой самый большой провал на посту заместителя министра образования и науки Украины. По его словам, это касается закона о грантах, который до сих пор не удалось закрепить на законодательном уровне.

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Об этом Винницкий рассказал в интервью украинскому медиа. По его словам, возникли проблемы политического характера. В частности, есть ректоры, которые считают, что реформы, которые меняют систему финансирования вузов, вредны.

"Еще не принят закон о грантах. Гранты внедрены через правительственное постановление, которое действует два года, то есть 2024-2025. Хотелось бы в этом году закрепить эту фундаментальную реформу в законе, но пока не удалось. Есть проблемы политического характера. Существует консервативная когорта ректоров, даже бывших, которые считают, что реформы, которые меняют систему финансирования высших учебных заведений, вредны", – сказал Винницкий.

По его словам, если бы гранты были приняты на уровне закона, то его нужно было бы менять за три месяца. В то же время, на уровне постановления удалось увидеть вещи, которые требуют совершенствования.

Также заместитель министра образования указал на привычку людей, когда можно решить вопрос путем "прийти в кабинет, постучать, принести бутылочку и договориться с чиновником за увеличенное финансирование". Он отметил, что образовательное ведомство так не работает.

"Мы вносим рыночные механизмы, увеличиваем конкуренцию, а люди привыкли, что можно прийти в кабинет, постучать, принести бутылочку и договориться с чиновником за увеличенное финансирование. Мы так не работаем. Нельзя договориться с нами о том, что "знаете, у меня закончился второй срок на должности ректора, давайте мы реорганизуем мой университет, я останусь ректором еще на третий срок", – подчеркнул чиновник.

В то же время, он также ответил на вопрос о том, что в Верховной Раде не удовлетворены работой заместителя министра образования. По словам чиновника, если у кого-то из парламентариев есть вопросы, то они могут лично обратиться к нему.

Винницкий также поделился, что много раз имел мысли уйти с должности заместителя министра образования и вернуться к своей книге и студентам, однако во время войны оставлять команду Минобразования не правильно, отметил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель министра образования призвал абитуриентов не поступать на одну популярную специальность.

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