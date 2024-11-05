Поколение TikTok начало выбирать заведения высшего образования по странному критерию: в США заметили угрожающую тенденцию

В США заметили угрожающую тенденцию среди поколения TikTok. Молодежь все чаще стала отдавать предпочтение заведениям высшего образования, которые выглядят более эстетично для жизни в кампусе. Это становится ключевым фактором и предшествует призванию и знанию.

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Таким образом, студенты пытаются создавать контент для социальных сетей, передает Nypost. Более того, ученики просыпаются раньше перед обучением, чтобы сделать несколько видео. Молодежь считает, что для того чтобы стать влиятельным, нужна последовательность.

Недавний опрос показал, что 57% молодого поколения стремятся стать влиятельными лицами, иметь карьеру на полный рабочий день, которая может оплачивать их счета или платить за обучение.

Молодежь по всей стране попадают в рекомендации, публикуя материалы об оформлении общежитий или делясь ежедневными видео о посещении занятий, выполнении школьных заданий и т.д.

Тег #collegelife имеет 2,3 миллиона сообщений и более 30 миллиардов просмотров, а контент, выпускаемый из студенческих городков по всей стране, информирует потенциальных студентов о том, куда подавать документы и как принять участие.

Сотрудник одного из колледжей поделился, что есть студенты, которые меняли свое мнение по поводу учебного заведения, исключительно на основе того, что они видят в социальных сетях.

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