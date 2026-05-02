'Покричит и перестанет'. Психолог объяснила, почему никогда нельзя заниматься с ребенком из-за плача и истерики

Занятия с ребенком, когда он плачет – никогда не будут эффективными, более того – это будет даже вредно. Ведь когда у малыша истерика – он находится в состоянии аффекта и его мозг вообще не способен усваивать информацию.

Видео дня

По словам психолога Марии Лежновой, все его силы в этот момент идут на то, чтобы стабилизироваться и успокоиться. Об этом она рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

Эксперт объяснила, что если в момент истерики педагог пытается дать ребенку задание, предлагает надеть кольца на пирамидку, походить по специальным коврикам и прочее – ребенок ничего не запомнит. Однако он хорошо будет помнить, как ломали его волю, как не слышали его "нет", игнорировали его протесты и заставляли учиться в такой атмосфере.

Также психолог добавила, что впоследствии ребенок может начать протестовать не только против именно этих занятий, но и против любых других.

Кроме того, она отметила, что каждая такая истерика – это мини-откат для мозга, большая нагрузка на нервную систему и потеря большого количества ресурса просто на восстановление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!