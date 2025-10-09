Полезные чипсы из брокколи, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом
Хрустящие чипсы из брокколи – это вкусный и полезный перекус, который легко приготовить дома. Блюдо не требует сложных ингредиентов, а результат получается ароматным и аппетитным. Такие чипсы прекрасно подходят для завтрака, обеда или как легкая закуска между приемами пищи. Они сохраняют пользу овощей и одновременно нравятся даже тем, кто обычно не любит брокколи.
Идея приготовления полезных чипсов из брокколи для детей опубликована на странице детского нутрициолога Людмилы Когут (light baby food) в Instagram.
Ингредиенты:
- брокколи – 1 шт.
- масло – 1-2 ст.л.
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
- пармезан – примерно 30 г
Способ приготовления:
1. Разделите брокколи на небольшие соцветия, промойте и отварите 5-6 минут после закипания под крышкой.
2. Затем обдайте холодной водой, чтобы остановить варку.
3. Выложите соцветия на противень с пергаментом и слегка прижмите стаканом, чтобы они стали плоскими.
4. Если есть лишняя влага, промокните полотенцем.
5. Смажьте брокколи маслом, посыпьте специями и натертым пармезаном.
6. Запекайте в духовке при 200°C примерно 20 минут — до золотистой корочки.
