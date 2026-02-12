Полезные маффины из овсянки для детей: как приготовить вкусную низкокалорийную выпечку

Екатерина Ягович
Моя Школа
471
Ингредиенты:

Сладкие маффины к чаю можно приготовить не только вкусно, но и полезно. Для основы стоит использовать овсянку. Такой десерт будет особенно уместно приготовить детям вместо калорийной выпечки.

Идея приготовления полезных овсяно-яблочных маффинов для детей опубликована на странице фудблогера cooking by yuliya в Instagram.

Способ приготовления:

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 150 г овсяных хлопьев быстрого приготовления
  • 1 ст.л. сметаны или греческого йогурта
  • 1 ст.л. какао
  • 60-70 г сахара (можете давать меньше)
  • 50 мл. растительного масла
  • 1 натертое яблоко
  • 1 ч.л. разрыхлителя с горкой

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты вместе.

1. Смешать все ингредиенты вместе.

2. Оставить постоять на 20-30 минут.

3. Выложить в формочки

3. Выложить в формочки

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

5. Вкусно есть после охлаждения.

5. Вкусно есть после охлаждения.

