Полезные маффины из овсянки для детей: как приготовить вкусную низкокалорийную выпечку

Сладкие маффины к чаю можно приготовить не только вкусно, но и полезно. Для основы стоит использовать овсянку. Такой десерт будет особенно уместно приготовить детям вместо калорийной выпечки.

Видео дня

Идея приготовления полезных овсяно-яблочных маффинов для детей опубликована на странице фудблогера cooking by yuliya в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

150 г овсяных хлопьев быстрого приготовления

1 ст.л. сметаны или греческого йогурта

1 ст.л. какао

60-70 г сахара (можете давать меньше)

50 мл. растительного масла

1 натертое яблоко

1 ч.л. разрыхлителя с горкой

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты вместе.

2. Оставить постоять на 20-30 минут.

3. Выложить в формочки

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

5. Вкусно есть после охлаждения.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: