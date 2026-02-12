Видео дня
Полезные маффины из овсянки для детей: как приготовить вкусную низкокалорийную выпечку
Сладкие маффины к чаю можно приготовить не только вкусно, но и полезно. Для основы стоит использовать овсянку. Такой десерт будет особенно уместно приготовить детям вместо калорийной выпечки.
Идея приготовления полезных овсяно-яблочных маффинов для детей опубликована на странице фудблогера cooking by yuliya в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150 г овсяных хлопьев быстрого приготовления
- 1 ст.л. сметаны или греческого йогурта
- 1 ст.л. какао
- 60-70 г сахара (можете давать меньше)
- 50 мл. растительного масла
- 1 натертое яблоко
- 1 ч.л. разрыхлителя с горкой
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты вместе.
2. Оставить постоять на 20-30 минут.
3. Выложить в формочки
4. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
5. Вкусно есть после охлаждения.
