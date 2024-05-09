Полиция, камеры видеонаблюдения и металлодетекторы: как будет проходить НМТ-2024 и кого из участников могут попросить выйти

Участники национального мультипредметного теста в 2024 году будут проверяться с помощью технических устройств. В частности, во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) будут использоваться ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения и устройства дистанционного мониторинга. Кроме того, в помещениях могут присутствовать представители правоохранительных органов.

Об этом в прямом эфире сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. По ее словам, отказать в допуске к прохождению НМТ могут поступающим, которые не согласятся на поверхностную проверку, или пронесут в аудитории хоть один из запрещенных предметов. Чиновница подчеркнула, что даже если мобильный телефон выключен, находиться с ним в классе во время сдачи экзамена запрещено.

"В этом году мы возвращаем практику использования металлодетекторов во время допуска участников к аудиториям, во время работы участников во временных экзаменационных центрах. Металлоискатели нам нужны не для того, чтобы вас пугать, а для того, чтобы создать достойные условия всех поступающих. Единственный совет, который я могу дать – это просто выложить, по просьбе инструктора, все вещи, не относящиеся к тестированию", – сказала Вакуленко.

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Она напомнила, что в ВЭЦ нельзя приносить флешки, наушники, фотоаппараты, смартчасы, книги, калькуляторы, мобильные телефоны и т.д. Если у поступающих найдут один из этих предметов при сдаче НМТ, ему откажут в допуске к экзамену.

"Все то, что не касается тестирования, вам не нужны ни флешки, ни книги, ни калькуляторы. Ничего из этого у вас на столе не должно быть. И ничего из этого не должно быть при себе. Часто участники, когда, к сожалению, их удаляют из временных экзаменационных центров из-за наличия мобильного телефона, жалуются на то, что мобильный выключен, вы им не пользовались, соответственно просят участники предоставить им возможность продолжить оценивание. Мы не можем проверить, пользовались ли вы этим устройством или нет. Поэтому просто его наличие – это уже основание для удаления", – отметила директор УЦОКО.

Она добавила, что те поступающие, которые имеют специальные медицинские устройства, должны заранее сообщить об их наличии.

По словам Вакуленко, почти во всех аудиториях в Украине и за рубежом будет доступно видеонаблюдение. Записи будут хранить не менее трех месяцев со дня его проведения.

В то же время, те записи, которые будут использовать при подаче апелляций, могут храниться от одного до пяти лет.

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