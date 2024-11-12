Половина украинцев не поддержала 12-летнюю учебу в школе: результаты исследования

Почти половина украинцев, принявших участие в опросе, негативно относятся к 12-летнему обучению и только 27,5% положительно. Профилизацию школы поддержало 74,2% респондентов, в то время как 4,2% выступили против.

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Такие данные предоставил Институт социальной и политической психологии НАПН Украины и Ассоциации политических психологов Украины во время презентации в пресс-центре Интерфакс-Украина. 10 лет назад против таких изменений выступало 69,3%, а поддерживало 12,4%.

Также стало известно, что 69% украинцев считают, что образование нуждается в реформировании.

Так, 31,2% респондентов положительно относятся к реформе, а 27,3% негативно. В то же время, 5,9% полностью и скорее не согласны, 23% затруднились ответить на вопрос, а 2,1% указали, что им безразлично.

49,1% украинцев негативно относятся к сокращению бюджетных мест в университетах, а поддерживают такие изменения 37,5%.

В то же время гранты на обучение одобрили 81,5% респондентов и только 4,8% это не поддержали.

27,4% опрошенных указали, что вступительная кампания-2024 прошла без коррупции, 41,7% с этим не согласились.

Опрос проходил 14-23 октября 2024 года. В нем приняли участие 1513 респондентов в возрасте от 18 лет.

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