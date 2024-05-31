Польша предоставит стипендии для украинских студентов и преподавателей: как принять участие в программе и какие документы нужны

Украинские студенты и преподаватели могут получить стипендию для обучения и стажировки в Польше. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

В частности, в 2024/2025 году соискатели могут претендовать на 2 стипендии на обучение по степени магистра и получить до 10 мест для частичного образования. В то же время, до 40 стипендиальных месяцев для стажировки могут пройти педагоги. Об этом МОН сообщило на официальном сайте.

Стипендия предусматривает бесплатное обучение, возможность платного проживания в общежитии и медицинское обслуживание согласно законодательству Польши. Однако в перечень расходов не входит ежемесячная стипендия и оплата проезда.

На участие в программе могут подать заявку:

выпускники средней школы, на момент начала обучения в Польше имеют аттестат об окончании школы, что дает им право учиться в стране выдачи аттестата в любой отрасли и типе университета;

студенты;

выпускники учреждений высшего образования, которые поступают на следующий уровень образования, получившие диплом не ранее 2022 года;

лица, имеющие статус докторанта в соответствии с принципами системы высшего образования и науки своей страны;

ученые и преподаватели, которые проводят исследования или преподают в стране-участнике Программы, не работающие в польском учреждении высшего образования и науки.

Для того чтобы получить помощь студентам и преподавателям, нужно отправить пакет документов в МОН на электронную почту с темой письма: "Стипендии на обучение в Республике Польша — 2024/2025".

Сделать это можно до 17 июня 2024г.

Абитуриентам нужно подготовить аттестат об окончании средней школы, копию диплома об окончании первого цикла обучения, дающего право на обучение на второй ступени.

Для тех, кто планирует учиться в докторантуре, необходимо предоставить:

план исследования с описанием мероприятий, которые планируется провести в польском принимающем центре вместе с обоснованием сделанного выбора;

копию полученного диплома о высшем образовании;

CV заявителя, включая публикации, текущие исследовательские проекты, зарубежную стажировку и особые достижения заявителя;

копию подтверждения о допуске к типу пребывания, которое аппликант подает заявление, выданного польским принимающим центром;

рекомендация независимого исследователя (не распространяется на лиц с научной степенью кандидата наук или званием профессора);

подтверждение знания польского или иностранного языка (по крайней мере, уровень B1), что позволяет общаться с принимающим центром в Польше.

Неправильно укомплектованные документы и присланные с нарушением сроков и требований польской стороны не будут приниматься к рассмотрению.

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