'Получилась бы хорошая реклама магния В6'. Сеть очаровало видео из детсада с маленьким 'мишкой' среди хаоса

Пользовательница одной из социальных сетей Дарья Третьяк поделилась видео с маленьким мальчиком, который в костюме мишки сидит и ждет начала праздника в детском саду. В то время, как другие дети вокруг плачут и кричат, а родители пытаются их успокоить.

Видео дня

Ролик, который очаровал сеть и уже собрал почти 8 тысяч распространений, она опубликовала в TikTok. В комментариях пошутили, что это могла бы быть отличная реклама Магний В6 – витаминов, которые обычно назначают для успокоения нервной системы.

"Когда вокруг хаос, а ты просто мишка", – подписала видео автор.

В комментариях радуются милым медвежонком и дарят ему комплименты.

