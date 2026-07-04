Получили денежные сертификаты: выпускники из прифронтовых городов сдали на максимум два предмета на НМТ

Выпускник Лисичанского лицея в Луганской области №17 Владислав Савенков и Юлия Дихтяр, ученица лицея №35 в Краматорске Донецкой области, набрали по 200 баллов по истории Украины и английскому языку на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Дети получили денежные сертификаты: за 200 баллов — 20 тысяч гривен.

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Также награды получили учителя, которые готовили выпускников. Об этом сообщили на сайте Краматорского городского совета и на странице Лисичанской городской военной администрации в Facebook.

"За лучшие результаты на Национальном мультипредметном тесте победители получили сертификаты на 20 тысяч гривен, а выпускница, сдавшая на 200 баллов сразу два предмета, – 40 тысяч гривен. Аналогичные денежные вознаграждения – 20 и 40 тысяч гривен – были вручены педагогам, подготовившим учеников к таким высоким результатам", – говорится в сообщении.

Также в городской военной администрации Краматорска сообщили, что НМТ на 200 баллов сдали еще пять выпускников:

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Орина Кушнерова , выпускница Опорного учебного заведения "Лидер", 200 баллов по украинской литературе;

, выпускница Опорного учебного заведения "Лидер", 200 баллов по украинской литературе; Алиса Бигунова , выпускница опорного учебного заведения имени Василия Стуса;

, выпускница опорного учебного заведения имени Василия Стуса; Кирилл Шабала, выпускник общеобразовательной школы № 22;

выпускник общеобразовательной школы № 22; Иван Малеваный , выпускник общеобразовательной школы № 22;

, выпускник общеобразовательной школы № 22; Никита Гладкий, выпускник опорного учебного заведения "Успех".

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил предварительные итоги вступительной кампании. По его словам, больше всего 200-балльных результатов зафиксировано по английскому языку и математике.

3671 участник получил 200 баллов хотя бы по одному предмету.

259 — по двум предметам.

28 — по трем предметам.

Два абитуриента получили максимальные результаты по всем четырем предметам.

Более 85% участников основной сессии преодолели порог и смогут поступать в высшие учебные заведения. Те, кто не сдал НМТ хотя бы по одному предмету, могут рассмотреть другие образовательные траектории – в частности, профессиональное или предвузовское образование.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы поссорились из-за выпускников, желающих поступить на бюджет.

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