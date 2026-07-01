Польза или слепое наказание: к каким последствиям приведёт запрет гаджетов в школах Британии

Полный запрет на использование гаджетов в школах Великобритании может иметь непредсказуемые негативные последствия для молодежи. Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона, запреты на смартфоны в школах являются "слишком упрощенными" и не поддерживаются подростками, которые считают это наказанием, а не пользой.

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87% педагогов и 88% родителей высказались за полный запрет, 75% учеников не согласились с этой политикой, сообщает The Guardian. Взрослые считают, что запреты уменьшат нарушения порядка и упростят управление классом, тогда как дети воспринимают смартфоны как средство для общения, безопасности, эмоциональной регуляции и повседневной организации.

Школьники, участвовавшие в опросе, заявили, что запрет на смартфоны ограничивает доступ к важным инструментам, на которые они полагаются в повседневной жизни и для поддержки обучения. Например, расписание движения автобусов, прогноз погоды и приложения для выполнения домашних заданий. Они также отметили, что смартфоны обеспечивают прямой доступ к полезным сетям поддержки. Девочки, в частности, сказали, что их телефоны помогают им чувствовать себя в большей безопасности, когда они путешествуют в одиночку.

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Подростки также указали, что, хотя запрет гаджетов может снизить видимость цифровых проблем, таких как кибербуллинг и сексуальные домогательства в школе, ведь они останутся в тайне, и ученики будут менее склонны сообщать о своих проблемах взрослым.

В школах Англии действуют разные правила в отношении телефонов: в некоторых ученикам разрешается приносить свои гаджеты в школу, но они должны хранить их в специальных шкафчиках или герметичных пакетах. Другие разрешают только смартфоны с ограниченным доступом к Интернету, а в некоторых — вообще запрещено приносить гаджеты.

Автор исследования отметила, что школьники воспринимали полные запреты как наказание, а не как поддержку. Они считают, что такое решение подрывает доверие между детьми и взрослыми.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что поколение Z стало первым в истории, у которого зафиксирован "отрицательный" IQ из-за засилья гаджетов.

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