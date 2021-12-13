Ползали на стадионе ради денег: в Южной Дакоте вспыхнул скандал из-за конкурса для учителей. Видео

В американском штате Южная Дакота вспыхнул скандал из-за конкурса для учителей. Преподавателям предложили посостязаться за деньги для своих классных фондов.

Чтобы их получить, они должны были ползать по матам и хватать деньги – как можно больше за 5 минут. Об инциденте сообщает Insider (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Денежный скандал с участием учителей вспыхнул в городе Су-Фолс, штат Южная Дакота. Местный ипотечный кредитор, компания CU Mortgage Direct, решил устроить необычный конкурс для педагогов под названием Dash for Cash.

Видео дня

Организовали мероприятие на хоккейном матче среди юниоров в Denny Sanford Premier Center. На лед постелили мат, на них высыпали $5 тыс. пожертвований от компании. Учителям выдали шлемы и одинаковые футболки. По условиям конкурса учителя должны были собрать как можно большее количество денег за 5 минут.

В конкурсе приняли участие 10 педагогов. Они ползали по матам, пытаясь схватить побольше купюр, и запихивали добычу в одежду. Полученные деньги должны пойти в классные фонды преподавателей. За всем действом наблюдали все зрители на стадионе.

По какой-то причине в CU Mortgage Direct решили, что такое мероприятие – хорошая идея.

"Учитывая все, что происходило за последние пару лет с учителями и всем остальным, мы подумали, что это отличное групповое занятие для учителей", – сказал Райан Кнудсон, директор по развитию бизнеса и маркетингу CU Mortgage Direct.

Участники мероприятия тоже не увидели ничего предосудительного в предложенном способе раздобыть денег в фонд класса.

К примеру, учитель Harrisburg High School Барри Лонгден планирует доложить выигранные деньги на покупку оборудования для киберспортивного клуба своей школы. Барри был самым успешным среди своих коллег – ему удалось нахватать $616.

Александрия Кайпер, учительница в Discovery Elementary School, сумела добыть $592. Она отметила, что может запрашивать гранты для финансирования учебных предметов. Но более мелкие нужды, такие как праздничные украшения, могут повлечь за собой дополнительные расходы, которые накапливаются.

А вот пользователей соцсетей конкурс возмутил. Под опубликованном репортером из местного издания Sioux Falls Argus Leader Энни Тоддом постом пользователи Twitter назвали такой конкурс "унизительным" и "антиутопическим", сравнив учителей с нищими, которым бросают корки хлеба.

"Чтобы развлечь фанатов хоккея в Су-Фолс, у них есть учителя, которые бегают по льду в отчаянной схватке за доллары, чтобы оборудовать свои классы. Мы всего в нескольких заостренных палочек от "Игры в кальмара" государственного образования (одна из игр в сериале Netflix, когда острой палочкой из нужно было вырезать фигурки из печенья – Ред.)", – написал в Twitter ведущий CNN Билл Вейр.

По состоянию на май учителя в Южной Дакоте получали среднюю зарплату в размере $49 220 в 2019-2020 учебном году. Штат занимает 49-е место по заработной плате учителей среди 50 штатов и округа Колумбия.

Из-за плохого финансирования учителя регулярно просят пожертвовать на школьные принадлежности. В 2019 году учителя начали обращаться к незнакомцам с просьбой о финансировании с помощью вирусного хэштега #clearthelists. Во время этой кампании люди сплотились для краудфандинга, чтобы помочь учителям оплачивать предметы из их списка желаний для возвращения в школу.

В том же году Insider поговорил с 31 учителем в 19 различных штатах о том, сколько со своей зарплаты они тратят на принадлежности для своих классов. Некоторые признались, что сумма достигает $1 тыс.

JUST IN: An arena in South Dakota is holding a "Dash for Cash" where teachers get on their knees and fight for one dollar bills that they can use for classroom supplies while spectators watch and cheer. (h/t @AnnieTodd96) pic.twitter.com/jIht84Ls9W — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) December 12, 2021

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: