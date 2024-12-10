Помог искусственный интеллект: школы в США придумали метод, как предотвратить самоубийства среди детей

В школах США стали использовать приложения с привлечением искусственного интеллекта, которые проверяют детей на возможность совершения самоубийства. В частности, системы устанавливаются в гаджеты школьников и настроены на поиск ключевых слов или фраз, чтобы определить намерения учеников.

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Родители и педагоги отмечают, что в некоторых случаях поступления от электронных систем позволяют вмешаться в критические для подростков моменты. Таким образом, удается подключить проблемных школьников к консультациям, прежде чем они попадают в опасную ситуацию, сообщает The New York Times.

Теперь за миллионами американских школьников присматривают электронные инструменты, детали выводов которых раскрываются родителям в ежегодном соглашении о технологиях. В течение дня студенты, попавшие в список, могут быть выведены из класса и проверены. Во внешкольное время, если с родителями невозможно связаться по телефону, сотрудники правоохранительных органов могут посетить учеников на дому, чтобы проверить все ли с ними хорошо.

Значительное количество консультантов рассказывает, что программное обеспечение для мониторинга помогает им достичь труднодоступных целей: выявить детей, которые борются молча, и вовремя охватить их. Некоторые даже колебались, стоит ли останавливать работу уведомлений даже во время летних каникул.

Исследователи и эксперты по психическому здоровью отмечают, что поскольку технологические компании, поставляющие программное обеспечение для школ, не опубликовали свои выводы или не передали полученные данные независимым специалистам, затруднились ответить на вопрос об эффективности и надежности алгоритма.

В частности, точно неизвестно, как часто он пропускает школьников, которые склонны к самоубийству, когда это оказывается правдой. Кроме того, встает вопрос дальнейших мер. К примеру, какую помощь могут оказать школы детям, находящимся в кризисной ситуации? И помогает ли это?

В то же время, врачи, работающие с детьми, которых обозначило программное обеспечение, уверяют, что полученные данные достаточно точные. И все случаи, обнаруженные благодаря соответствующим программам, были достаточно серьезными, чтобы заслуживать госпитализацию. В то время как большинство родителей не знали о тревожном состоянии своих детей и склонности к самоубийству.

Последний опрос Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый пятый ученик средней школы США (около трех миллионов) сообщили, что думали о самоубийстве в прошлом году. Вдвое меньше сообщили о попытке. Вдвое меньше сообщили о попытке. Смертные случаи среди молодежи до 24 лет встречаются реже и составляют около 7000 в год.

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