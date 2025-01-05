Помогают герои мультфильмов: в Украине создали программу по восстановлению образовательных потерь учеников 2-4 классов

В Украине для учеников начальной школы запустили интерактивную программу с героями мультфильма "Мавка. Лісова пісня". Она создана для того, чтобы помочь детям восстановить образовательные потери, возникшие в результате российского полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщили на Facebook-странице UNICEF Ukraine (Детский фонд ООН в Украине) Инициативу запустили вместе с образовательным фондом GoGlobal.

"Жабокиць Квусь и Шумник Гук помогают самым маленьким школьникам заполнить пробелы в навыках чтения, письма и счета, делая обучение не только полезным, но и интересным и магическим. А дополнительные ежедневные арт-практики помогают детям справиться с тревожностью, снизить уровень стресса, расслабиться свое эмоциональное состояние", – сказано в сообщении.

Программа "КЕЧ" направлена на заполнение пробелов у школьников 2-4 классов в чтении, письме и счете. Она включает обучение в игровом формате, настольные игры с героями мультфильма, наклейки за достижения, приложение для учеников и отдельную платформу для учителей.

По программе учатся более 2200 учеников в школах Киевской, Черниговской, Житомирской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине для педагогов разработали учебные пособия по шести предметам, предназначенные для того, чтобы помочь преодолеть образовательные потери учащихся 5-11 классов.

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