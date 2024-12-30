В Украине появились пособия по преодолению образовательных потерь учеников 5-11 классов

В Украине для педагогов разработали учебные пособия по шести предметам, предназначенные для того, чтобы помочь преодолеть образовательные потери учеников 5-11 классов. В учебниках собраны рекомендации и материалы для педагогов.

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Пособия были разработаны экспертами общественной организации "Навчай для України" при поддержке международной гуманитарной организации Save the Children. Об этом сообщили на сайте ОО.

В зависимости от потребностей учеников или учебного заведения педагоги могут использовать эти пособия в качестве отдельных курсов. Кроме того, можно интегрировать материалы в предметное обучение.

Речь идет о сборниках материалов и рекомендаций по шести предметам – украинский и английский языки, история Украины, химия, физика, математика (после 7 класса делится на алгебру и геометрию) и пособие для фасилитатора DLC (Digital Learning Center – Цифрового Образовательного Центра). В них собрано 24 разработанных урока по конкретным методикам и упражнениям, а также маршрутные листы и карты предмета.

Отмечается, что предметные пособия могут стать инструментами для выявления и устранения пробелов в знаниях учащихся. А фасилитационное пособие универсальное: его могут использовать учителя различных предметов и внешкольные работники, работающие с подростками.

Как пишет издание, каждое руководство прошло экспертную оценку, рецензирование представителей Украинского центра оценивания качества образования и согласование с ведущими специалистами соответствующего предмета.

"Эти материалы – это готовый продукт, созданный ОО "Научай для Украины", которые учитель может брать не просто как учебник с задачами для учащихся, а как полноценный пакет материалов для подготовки и проведения занятия. Пособия содержат все необходимое для качественного обучения: интерактивные упражнения, обучающие видео, разнообразные задания с ответами и теоретические блоки, упрощающие подготовку учителей", – рассказала руководитель экспертной группы по разработке пособий Ольга Ивашура.

Как сообщал OBOZ.UA, всемирно известный учитель поделился своим методом заинтересовать подростков обучением, действующим даже в самых прогрессивных школах.

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