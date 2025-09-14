'Помовч' чи 'помовчи': как сказать на украинском правильно

Повелительное наклонение глаголов украинского языка мы используем в быту очень часто. Вспомните, сколько раз в день вы говорите "дай", "послухай", "іди", "сядь", "візьми", "запиши", "принеси". Но один глагол в повелительном наклонении даже опытные говорящие употребляют неправильно.

Речь идет о призыве некоторое время сохранять тишину. Как выяснил OBOZ.UA, несмотря на то, что часто можно услышать варианты "помовчи", он считается разговорным и нежелательным. А правильным здесь является призыв "помовч". При этом мы говорим "мовчи" и это тоже не является ошибкой. Попробуем разобраться, почему так.

Обратимся к правописанию 2019 года. Оно рекомендует во втором лице единственного числа (для него употребляем местоимение "ты") образовывать повелительное наклонение глаголов, которые заканчиваются на согласные б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р, и в которых ударение остается на основе слова, с помощью нулевого окончания. Вот несколько примеров:

помовч;

насип;

поклич;

постав;

наріж;

залиш;

повір.

Но почему тогда глагол "мовчи" имеет окончание -и? Здесь свою роль играет ударение. В этой форме оно смещается на окончание, а в таком случае мы в повелительном наклонении второго лица единственного числа добавляем звук [и]:

мовчи;

ходи;

вари;

світи;

живи;

печи;

пусти.

Итак, чтобы призвать кого-то соблюдать тишину, правильно говорить "помовч", но "мовчи".

