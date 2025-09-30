''Попахивает ''Бригадой'' и ''Словом пацана''. Почему вы романтизируете 90-е?'' Фотосессия школьников из Ивано-Франковска разделила сеть

В социальной сети Тhreads разгорелась дискуссия вокруг фотосессии школьников из Ивано-Франковска. Дети выбрали для фото в выпускной альбом образы из 90-х, одевшись в спортивные костюмы, кожаные куртки и кепки. Девушки же надели рубашки и джинсовые юбки.

Фотосессию поделилась фотограф Диана Пазюк-Боднарук в заметке на своей странице. Украинцы разделились во взглядах, некоторые сетовали на то, что дети романтизируют 90-е, а сама фотосессия напоминает российские сериалы "Бригада" или "Слово пацана".

"У*иганская романтизация времен голода, безденежья, разбоя и бесчинства?"

"Нет, чтобы найти классные аутентичные украинские костюмы, сорочки, плахты, надо романтизировать отголоски советчины, бедноты, разбоя".

"Я бы заставила их хотя бы 4 дня пожить так, как мы тогда жили. Без телефона, шмоток, интернета. Пешком в школу, в классе мел и доска, а не всякие интерактивы. Родители с работы злые приходят, могут и треснутый. Захотели бы такой фотосессии?"

В то же время значительная часть комментаторов увлеклись тематической фотосессией и отметила, что такие фото в выпускном альбоме запомнятся больше, чем если бы дети фотографировались в классе или на стадионе.

"Ваще красавчики! По-доброму завидую, это же фото которыми гордятся всю жизнь. Я свой школьный альбом никому не показывала. Кстати, я росла в 90-х, не вижу кринжа, вижу креатив и качественное исполнение".

"Очень классные. Счастливые и видно что им это нравится. Лучше уж так чем нас фоткали за партами, у доски, и в письме на стадионе".

"Замечательная фотосессия! Молодые, красивые, счастливые, не задолбали. Искренне желаю как можно дольше сохранить тот огонек в глазах".

"Прикольно, потому что тематическое А еще забавно, что мне зчиталось как девушки из Америки 50-х, а парни из наших 90-х. Кто-то написал за Гарлем в комментах – такое, мальчики слишком светленькие, скорее напоминают мне русский, прости господи, "Бумер".

