Популярный американский психиатр, исследующий работу мозга, назвал два самых важных слова в родительстве

Популярный американский психиатр и эксперт по развитию мозга Дэниел Эймен поделился рецептом, как быть отличными родителями для своих детей. По мнению известного эксперта, в этом случае важны только два слова, это – непоколебимость и доброта.

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Невролог объясняет, что детям нужны границы, которые родители должны установить и придерживаться их. Но делать это стоит не с гневом, не с жестокостью, не унижая – а с добротой. Об этом он рассказал в одном из видео, которое перевел на своей странице в Instagram украинский блогер Виталий Голоунин.

"Если вы просто всегда будете помнить об этих двух словах, вы будете хорошими родителями", – уверен психиатр.

По словам психиатра, в воспитании важно замечать и подсвечивать то, что хорошо и учить еще лучшему. В своем видео, для понимания, как это работает, он сравнивает работу спортивных тренеров.

"Вспомните самого лучшего тренера, которого когда-либо имели – он замечал, что вы делали правильно, и обучал вас, когда нужно было сделать еще лучше. Замечал правильное и обучал", – говорит он и добавляет, что если в то же время вспомнить плохого тренера, то в памяти всплывет, что вас унижали, когда вы допускали ошибки.

"Хотите быть отличными родителями? Непоколебимость и доброта", – подчеркивает он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, эксперт по развитию мозга назвал ошибку, которую делают почти все родители.

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