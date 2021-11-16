Пора за парты: в Ивано-Франковске отменили дистанционку для 5-11 классов

В Ивано-Франковске отменяют дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов. Некоторые школы смогут работать офлайн уже с четверга, 18 ноября.

В то же время это не отменяет требования и ограничения по работе школ в "красной" зоне. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив.

Как сообщил городской голова Ивано-Франковска, сегодня, 16 ноября, на оперативном совещании он дал поручение о возобновлении обучения в очном формате уже с понедельника, 22 ноября.

"Уже почти все работники провакцинированы (а не вакцинированы – отстранены). И чтобы при этом условии, где 100% вакцинированных, 5-11 классы вышли на обучение", – сообщил Руслан Марцинкив, в то же время не назвав конкретных цифр по прививкам педагогов.

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Мэр отметил, что "детям уже давно пора учиться в очном формате". Известно, что некоторые школы заработают уже с четверга.

"Время за парты", – добавил Руслан Марцинкив и поставил смайлик в очках.

С 30 октября Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону, а это означало, что работать без ограничений школы могут только при полной вакцинации (обе дозы) всех сотрудников. Уже с 1 ноября ученики 5-11 классов перешли на дистанционное обучение, 1-4 классов и детские сады – продолжали работать в очном формате. На 27 октября 100% вакцинированы были сотрудники только одного учебного заведения.

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки переболевших. Если уровень привитых – ниже школа должна переходить на дистанционное обучение. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-нибудь из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Однако местные власти массово отправляют детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учащихся начальной школы тоже. А где-то школьники на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Кое-где – и больше.

В правительстве настаивают на том, что школьники должны вернуться к обучению за партами – если уровень вакцинации учителей отвечает требованиям карантинной зоны, в которой находится регион. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр Денис Шмигаль, отметив, что с 8 ноября все невакцинированные работники школ должны быть отстранены от работы. Из чего следует, что с этого дня в школах работают только вакцинированные сотрудники.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Ивано-Франковске ввели для школьников премии за высокие баллы по ВНО в 2022 году. Максимальная сумма – 15 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Однако пост вызвал волну негодования родителей. Они недовольны дистанционным обучением и опасаются, что награждать просто будет некого.