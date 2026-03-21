'Порізала пальчик Оленка...' Сеть озадачила загадка для первоклассников по программе 'Интеллект Украины'

Сеть всколыхнула очередная загадка из школьной программы украинских детей. На этот раз речь идет о программе "Интеллект Украины" для первого класса.

Пользовательница с никнеймом mythreadsii опубликовала в социальной сети Threads фото загадки, где надо отгадать, чем лечить порезанный пальчик девочки. В комментариях пишут о том, что, во-первых, к ответу лучше рифмуется слово "компот", а не "йод", а во-вторых, заливать его в открытую рану нельзя.

"Порезала пальчик Леночка, и у друзей столько забот: промыть ранку хорошенько, и в ранку залить...", – на картинке как подсказка к отгадке изображена баночка йодного раствора, то есть ответ должен быть "йод".

Часть пользователей в комментариях отмечает, что на ум сразу приходит слово "компот" или "кипяток", другая пишет о том, что стало плохо только от мысли, что утро залили йодом. Также пишут о том, что странно, что в стишке предлагают, чтобы первую помощь оказывали дети, а не взрослые.

"Когда еще не увидела рисунок, мне туда очень рифмовалось КОМПОТ", "Лучше бы компот ей туда уже и залили", – пишут пользователи.

