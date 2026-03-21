Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Порізала пальчик Оленка..." Сеть озадачила загадка для первоклассников по программе "Интеллект Украины"

Анна Боклажук
Моя Школа
Сеть всколыхнула очередная загадка из школьной программы украинских детей. На этот раз речь идет о программе "Интеллект Украины" для первого класса.

Видео дня

Пользовательница с никнеймом mythreadsii опубликовала в социальной сети Threads фото загадки, где надо отгадать, чем лечить порезанный пальчик девочки. В комментариях пишут о том, что, во-первых, к ответу лучше рифмуется слово "компот", а не "йод", а во-вторых, заливать его в открытую рану нельзя.

"Порезала пальчик Леночка, и у друзей столько забот: промыть ранку хорошенько, и в ранку залить...", – на картинке как подсказка к отгадке изображена баночка йодного раствора, то есть ответ должен быть "йод".

Часть пользователей в комментариях отмечает, что на ум сразу приходит слово "компот" или "кипяток", другая пишет о том, что стало плохо только от мысли, что утро залили йодом. Также пишут о том, что странно, что в стишке предлагают, чтобы первую помощь оказывали дети, а не взрослые.

"Когда еще не увидела рисунок, мне туда очень рифмовалось КОМПОТ", "Лучше бы компот ей туда уже и залили", – пишут пользователи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!