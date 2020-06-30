В Украине из-за эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса могут снизить порог внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает "РБК-Украина". По ее словам, решение будет приниматься до того, как участники получат результаты.

Вакуленко также заверила, что одновременно количество поступающих не будет меньше. По ее словам, в 2020 году порог для прохождения ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году он составлял 21 балл, а в этом году на пробном – 19.

Порог ВНО в Украине могут снизить из-за карантина

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году – ниже 21", - сказала она.

"Если в прошлом году участник, набравший 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", – заявила Вакуленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, внешнее независимое оценивание 2020 будут проводить исключительно с соблюдением противоэпидемических требований. Аудитории будут дезинфицировать, а для участников разработают маршруты.