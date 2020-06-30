В Україні через епідеміологічну ситуацію з поширенням коронавірусу можуть знизити поріг складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає "РБК-Україна". За її словами, рішення ухвалюватиметься до того, як учасники отримають результати.

Вакуленко також запевнила, що водночас, кількість вступників не буде меншою. За її словами, у 2020-му році поріг для складання ЗНО вже було зменшено для пробного тестування. Так, минулого року він складав 21 балл, а цього року на пробному – 19.

Поріг ЗНО в Україні можуть знизити через карантин

"Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року – нижче ніж 21", - сказала вона.

"Якщо минулого року учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо", – заявила Вакуленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року проводитимуть виключно з дотриманням протиепідемічних вимог. Аудиторії дезінфікуватимуть, а для учасників розроблять маршрути.